Il candidato della Lega Giuseppe Castaman incontra il Distretto Veneto della Pelle

Lunedì 5 settembre alle ore 9.30, il Distretto Veneto della Pelle accoglierà con piacere la visita del candidato della Lega alla Camera dei Deputati alle prossime elezioni politiche nazionali, Giuseppe Castaman, amministratore di enti e società partecipate locali, accompagnato da una rappresentanza di sindaci dell’Ovest Vicentino.

Anche questa visita, che come quella ricevuta la scorsa settimana da parte del segretario nazionale del PD, Enrico letta, si terrà presso gli edifici che ospiteranno la futura sede del Distretto – ad Arzignano in via del Lavoro, 22 – rappresenta per gli operatori del settore concia l’occasione per tenere vivo e acceso il dialogo sulle attuali problematiche del comparto, legate soprattutto alla crisi energetica, ma sarà anche un momento utile per esporre le progettualità mirate all’innovazione sostenibile, che vedono fortemente coinvolti il Distretto e le associazioni di riferimento della filiera.

Mantenendo saldo il suo approccio apartitico ed apolitico,

Il Distretto Veneto della Pelle intende valorizzare la propria apertura al dialogo con tutti i soggetti politici candidati alle prossime elezioni, auspicando anche altre nuove visite, ritenendo queste occasioni di incontro importanti, per illustrare le visioni sul presente e sul futuro del comparto.

Il Consorzio “Distretto Veneto della Pelle” è l’ente che aggrega imprese, enti e associazioni dell’intera filiera conciaria, coinvolgendo aziende che contribuiscono al processo produttivo della lavorazione della pelle (concerie, aziende di tecnologie e meccanica, produttori chimici, aziende di riciclo e recupero, enti di formazione specialistica).

Nato nel 2009 per volere di alcune imprese e Associazioni, che si sono messe insieme per dare vita a progetti di innovazione comuni all’intera filiera e al territorio, nel 2015 è stato riconosciuto ufficialmente come soggetto giuridico dalla Regione Veneto (DGR n. 1797 del 9/12/15, ai sensi della L.R. n.13 del 30/05/14 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”).

Riunisce le imprese e al tavolo di Direttivo vede rappresentate le associazioni di categorie: Confindustria, Confartigianato, Apindustria, Assomac, UNPAC e AICC. Nel quadro italiano del settore conciario, il Distretto Veneto della Pelle rappresenta il principale polo produttivo con circa 12 mila addetti in oltre 600 aziende appartenenti alla filiera e un fatturato annuo di oltre 3 miliardi di euro.

Il Distretto da solo genera circa il 13,5% del fatturato mondiale del settore concia. Per le aziende del distretto coinvolte e per l’intero comparto conciario italiano, il progetto Concia verso l’impatto ambientale zero rappresenta la più importante opportunità per il consolidamento a medio e lungo termine della leadership italiana nel settore, che possa fare leva non solamente sulla riconosciuta qualità del prodotto ma anche su standard ambientali allo stato dell’arte a livello internazionale: best practice di economia circolare e rigenerazione territoriale

Giovedì 1 settembre 2022

Maggiori informazioni su: www.distrettovenetodellapelle.it