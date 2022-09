I piloti italiani più famosi – Se vi chiedessimo di nominare un’auto da rally italiana, vi verrebbe quasi sicuramente in mente una Lancia. Che stiate pensando a una Stratos, a una Delta o a una 037, è molto probabile che stiate pensando a una Lancia. Considerate un pilota italiano di WRC: all’inizio è molto più difficile nominare uno dei più famosi o perchè tu voglia fare delle scommesse su di esso. È ironico, visto che l’Italia vanta un numero di titoli di pilota del Campionato del Mondo Rally pari a quello di paesi che vanno pazzi per i rally, come la Svezia e il Regno Unito.

Biasion

Miki Biasion non avrà lo status di culto del suo compagno di squadra alla fine degli anni ’80 alla Lancia, Markku Alén, o di Juha Kankkunen alla Toyota, ma li ha battuti entrambi nel suo percorso verso il titolo di campione del mondo nel 1988 e nel 1989. Nonostante i suoi successi nel campionato e le 17 vittorie nei rally, non è molto rispettato.

Per tutti gli anni ’80, Biasion è stato un punto fermo della squadra Lancia, guidando una 037 per il team Jolly Club dopo aver guidato in precedenza una Opel Ascona. La sua prima vittoria arriva in Argentina, alla guida della Delta S4, ma è solo quando il Gruppo B viene bandito e la formula del Gruppo A sale al vertice che Biasion eccelle.

Biasion ha vinto 10 gare su 12 partenze durante le sue due stagioni di campionato, nonostante il fatto che i piloti non abbiano partecipato a tutte le gare. Si tratta di una percentuale di vittorie dell’83,3%, più che doppia rispetto a quella di Alén (33,3%) e Kankkunen (7,1%).

Ma, cosa insolita per un italiano, Biasion non era il più carismatico dei piloti e fu battuto da Kankunnen quando erano compagni di squadra nel 1987, 1990 e 1991. Il passaggio alla Ford nel 1992 non portò alla gloria sperata e si ritirò nel 1994, incapace di tenere il passo del compagno di squadra François Delecour. Biasion è l’unico Campione del Mondo di Rally in Italia, ma non è l’unico pilota ad essersi distinto nel WRC.

Munari

Negli anni ’70, Sandro Munari è stato il primo eroe italiano dei rally, ed è stato completamente sinonimo dell’iconica Stratos. Raffaele Pinto, Flavio Bacchelli e Antonio Fassina hanno avuto i loro momenti di gloria nel decennio, ma nessuno poteva competere con quelli di Munari.

Le tre vittorie consecutive di Munari a Monte Carlo tra il 1975 e il 1977 lo dimostrarono e se nel 1977 ci fosse stato un titolo mondiale per i piloti e per i costruttori, Munari sarebbe stato il primo campione italiano. Invece, vinse la Coppa FIA per piloti di rally, che non suona proprio come la stessa cosa.

Bettega

Attilio Bettega è stato un altro pilota italiano che ha corso per la squadra di rally più famosa d’Italia e si è classificato quarto in quattro occasioni durante l’era del Gruppo B. Bettega rimase ucciso durante il Tour de Corse del 1985, quando la sua 037 uscì di strada e un albero gli ruppe il sedile. Ma, tornando alla domanda iniziale, forse il primo pilota italiano di WRC che viene in mente è Gigi Galli.

Galli

La mancata vittoria di Galli in una gara del WRC è una farsa, se non altro perché i suoi festeggiamenti per la vittoria avrebbero superato quelli di Petter Solberg, un uomo noto per le sue esuberanti manifestazioni di vittoria.

Il Rally di Turchia 2005 ha fornito al mondo il primo vero assaggio della brillantezza di Galli, che ha condotto le prime fasi di gara a bordo di una Mitsubishi Lancer WRC05, ma ha avuto problemi meccanici che hanno rovinato la festa. Nel 2006, il passaggio a una Peugeot 307 WRC gestita privatamente ha portato a un primo podio in Argentina, e tutto sembrava andare per il verso giusto con il passaggio al team M-Sport Ford per il 2008.

Da Cunico ad Andreucci

Franco Cunico, nonostante la sua relativa oscurità, sarebbe probabilmente adatto come risposta in un game show, ma nel 1993 è entrato nella storia. Il momento più importante della sua carriera è stato al volante di una Ford Escort RS Cosworth gestita privatamente al Rally di Sanremo, la sua gara WRC di casa, che ha vinto con 10 minuti di vantaggio.

Andrea Aghini e Piero Liatti sono gli altri vincitori italiani del WRC. Vincitori dei rally di Sanremo del 1992 e di Monte Carlo del 1997, le loro carriere hanno seguito percorsi simili, iniziando a guidare per i migliori team e finendo con l’essere chiamati come esperti dell’asfalto. Sorprendentemente, molti dei più rispettati piloti di rally italiani non sono mai entrati nel WRC.

Paolo Andreucci è il padrino del rally italiano, avendo vinto 11 titoli nazionali con Ford, Fiat e, più recentemente, Peugeot dal 2001. Anche Giandomenico Basso è una forza europea ben nota, avendo vinto il titolo inaugurale dell’Intercontinental Rally Challenge nel 2006 e continuando a vincere gare del Campionato Europeo e Italiano Rally fino ad oggi. Anche Luca Rosetti, tre volte campione ERC, merita una menzione.