Gruppo Misto  Consiglio Comunale di Vicenza

Facciamo riferimento agli articoli di stampa pubblicati domenica 18 settembre 2022 per ribadire quanto segue.

Lo sportello “A Vicenza non sei solo”

destinato ad alleviare i problemi di chi, trovandosi senza supporti esterni , necessita di aiuto , fu ideato dalle sottoscritte durante la campagna elettorale del 2018 , venne discusso nei “tavoli” elettorali e fu iscritto nei 9 punti del programma elettorale di #Ruccosindaco (art. 7).

Le scriventi Consigliere Comunali Barbieri e Lolli, infatti, hanno fortemente voluto la creazione di uno sportello contro la solitudine, dedicato a tutte le persone che siano anche soltanto momentaneamente sole e che abbiano bisogno di essere supportate nelle loro esigenze quotidiane (fare la spesa, essere accompagnate ad un prelievo del sangue, ricevere semplici informazioni e così via).

Dobbiamo alla sensibilità dell’ ex Assessore Matteo Tosetto

la creazione dello sportello: chiedemmo ed ottenemmo, contrapponendoci proprio all’Assessore al Bilancio Marco Zocca, i fondi necessari per avviare il progetto attraverso la creazione di un nuovo capitolo di spesa ad esso dedicato, dando vita ad un servizio che evidentemente si è rivelato utile, se non anche essenziale, per i cittadini di Vicenza.

Nonostante il Sindaco abbia riconosciuto nell’ultimo Consiglio Comunale del 14/9 u.s. la paternità, anzi la…maternità del progetto dello sportello unico contro la solitudine in capo alle due ideatrici, apprendiamo oggi che il progetto ” A Vicenza non sei solo” (ne rivendichiamo anche il nome) ” è nato per caso in tempo di Covid….”.

Nella stessa seduta consiliare in qualità di promotrici del servizio abbiamo ribadito la necessità di incrementarlo. E ci gratifica e ci conforta apprendere che diventerà, come da noi auspicato, un servizio comunale strutturale.

Dobbiamo peraltro precisare

che l’Assessore ai Servizi Sociali Zocca debutta male nel nuovo ruolo: non conosce, non riconosce e si appropria di idee e di meriti altrui.

Sottolineiamo altresì che, più in generale, i positivi risultati che i Servizi Sociali nella loro complessità raggiungeranno nei prossimi mesi saranno frutto unicamente dell’opera dei suoi predecessori, non ultimi tutto il Personale e la Dirigenza del Settore che, con dedizione, portano avanti quanto politicamente è stato seminato nel tempo.

Vicenza, 18 settembre 2022

Alessandra Lolli – Patrizia Barbieri

Gruppo Misto Consiglio Comunale di Vicenza