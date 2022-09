5 aziende vicentine al Green Logistics Expo 2022

Le grandi sfide della logistica sostenibile oggetto della seconda edizione di Green Logistics Expo

In programma dal 5 al 7 ottobre alla Fiera di Padova

Sono 5 le aziende della Provincia di Vicenza che parteciperanno alla seconda edizione di Green Logistics Expo, Il Salone Internazionale della Logistica Sostenibile, il più importante appuntamento fieristico B2B italiano e internazionale organizzato da Senaf e dedicato alla logistica a 360 gradi, che si terrà dal 5 al 7 ottobre 2022 presso il polo fieristico di Padova.

In particolare, saranno presenti

F.lli Dissegna S.r.l. di Rossano Veneto,

iMilani S.r.l. di Rosà,

Industrial Cars SpA di Thiene,

Temrex S.r.l. di Altavilla Vicentina

Zordan Pietro e figli S.r.l. di Montorso Vicentino

In Italia, come nel resto d’Europa, la logistica giocherà un ruolo fondamentale nel raggiungimento dei nuovi traguardi di sostenibilità ambientale, al fine di ottimizzare e rendere più efficienti i processi della supply chain.

Il dibattito sulle innovazioni che renderanno possibili queste migliorie, grazie ai sostanziosi fondi del PNRR, sarà al centro del programma di Green Logistics Expo 2022.

La manifestazione, che ad oggi coinvolge già più di 150 espositori, tra i maggiori player del settore, si svilupperà in incontri e convegni sul futuro della logistica in Italia e in Europa, attraverso approfondimenti specifici delle diverse anime che compongono la filiera: Intermodalità, Intralogistica, City Logistics ed E-commerce.

INTERMODALITÀ

Green Logistics Expo sarà inaugurata durante il convegno “Investimenti, Infrastrutture, Riforme. La logistica per trasformare l’Italia” durante il quale sarà previsto un collegamento video con Interporto Padova per la contemporanea inaugurazione del Nuovo terminal Intermodale per semirimorchi.

Grazie alla partecipazione di UIR (Unione Interporti Riuniti) che riunirà consociati e stakeholder nel Villaggio UIR, sarà possibile approfondire la discussione dei processi connessi alla modernizzazione della Rete degli interporti italiani, fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione posti dall’Unione Europea per i prossimi anni.

INTRALOGISTICA

L’approfondimento delle best practice nei diversi ambiti della logistica sostenibile (imballaggi, magazzini, trasporti e supply chain) saranno spiegate e raccontate dal team di ricercatori del Green Transition Hub della LIUC Università Cattaneo che, sotto la guida del prof. Fabrizio Dallari, accompagnerà i visitatori attraverso un percorso guidato (fisico e virtuale) all’interno dell’unità dimostrativa Green Logistics 360° Tour, l’iniziativa principale dedicata al mondo della logistica industriale.

Non mancheranno, poi, gli spazi destinati alle associazioni, come ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici), che gestirà il Villaggio ANITA, fulcro di eventi e convegni per le realtà imprenditoriali più solide del trasporto di merci stradale, e Assologistica, con il Villaggio Assologistica, che riunirà le imprese associate attorno alle novità in tema di innovazioni tecnologiche e sostenibilità ambientale.

CITY LOGISTICS & E-COMMERCE

Start-up e realtà consolidate animeranno, infine, il Villaggio della Logistica Sostenibile, coordinato e sostenuto da SOS-LOGistica, associazione nazionale di riferimento in ambito green logistics e mobilità sostenibile, dove saranno esposti prodotti e servizi focalizzati sullo sviluppo sostenibile dei processi di trasporto e supply chain, ad opera delle imprese associate.

IMPRESE/ENTI DELLA PROVINCIA DI VICENZA PRESENTI A GREEN LOGISTICS EXPO 2022

la lista è aggiornata al 14 settembre 2022

Ragione Sociale Città F.LLI DISSEGNA SRL ROSSANO VENETO IMILANI SRL ROSA’ INDUSTRIAL CARS SPA THIENE TEMREX SRL ALTAVILLA VICENTINA ZORDAN PIETRO E FIGLI SRL MONTORSO VICENTINO

A proposito di Green Logistics Expo

Green Logistics Expo, l’unico appuntamento fieristico italiano B2B dedicato all’intero comparto della logistica.

La prima edizione, avvenuta dal 7 al 9 marzo 2018, ha dato il via a una delle fiere dedicate alla logistica sostenibile che promette di diventare il nuovo e innovativo punto di riferimento del settore.

La seconda edizione di Green Logistics Expo avverrà dal 5 al 7 ottobre 2022 presso Fiera di Padova con la collaborazione di SENAF, produttore di eventi fieristici B2B tra i quali MECSPE.

Oltre al patrocinio di Interporto Padova, Green Logistics Expo sarà supportata dal MIMS Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e dalle principali associazioni di categoria nazionali, come Assologistica, AILOG (Associazione italiana di logistica e di supply chain management), ASSOPORTI (Associazione dei Porti Italiani), CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), CSCMP, LIUC Business School, SOS-LOGistica (Associazione per la Logistica Sostenibile), SRM, TRT (Trasporti e Territorio), UIR (Unione Interporti Riunitui), e dalle principali istituzioni del territorio, come Regione Veneto, Comune di Padova, Provincia di Padova e Camera di Commercio Padova.

Vicenza, 19 settembre 2022