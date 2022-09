Fratelli d’Italia: presentazione candidati

Elena Donazzan – Conferenza stampa per la presentazione dei candidati per il territorio Bassanese e del programma di Fratelli d’Italia

Oggi, giovedì 01 settembre 2022, ore 15.30 – Caffe paninoteca “Sotto la torre” Bassano del Grappa in via Vendramini, 54

Con molto piacere Vi ricordo che oggi giovedì 01 settembre, alle ore 15.30 presso il caffè paninoteca ‘Sotto la torre’ di Bassano del Grappa (via Vendramini, 54) si terrà un incontro con la stampa in cui presenteremo i candidati per il territorio bassanese ed il programma di Fratelli d’Italia .

Oltre alla sottoscritta saranno presenti l’Assessore al Commercio e alle Attività produttive di Vicenza Silvio Giovine (candidato alla Camera dei Deputati, nel collegio uninominale di Bassano del Grappa), il Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica Sen. Adolfo Urso (candidato al Senato della Repubblica in entrambi i collegi plurinominali del Veneto), il Coordinatore Regionale per il Trentino Alto Adige e Consigliere della Provincia autonoma di Bolzano Alessandro Urzì (candidato alla Camera dei Deputati, nel collegio plurinominale Veneto 2 – P02) e l’Assessore alla Protezione Civile e alle Infrastrutture di Vicenza Mattia Ierardi (anch’esso candidato alla Camera dei Deputati, nel collegio plurinominale Veneto 2 – P02).

Saranno inoltre presenti il Consigliere regionale vicentino di Fratelli d’Italia Joe Formaggio e il Componente dell’Assemblea Nazionale del Partito Vincenzo Forte.

Ulteriori candidati ed esponenti del Partito dovrebbero inoltre confermare la loro presenza nelle prossime ore.

Elena Donazzan