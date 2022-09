Figura, Junior Grand Prix: a Ostrava Nikolaj Memola conquista uno splendido secondo posto!

Uno splendido Nikolaj Memola illumina il weekend azzurro del pattinaggio di figura regalando il primo grande exploit della stagione 2022-23.

Nella seconda giornata sul ghiaccio della Ostravar Arena, in Repubblica Ceca, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa di ISU Junior Grand Prix, il 18enne azzurro di IceLab conquista un grandissimo secondo posto alle spalle soltanto del giapponese Yoshioka (219.68).

Memola

– quarto azzurro della storia a centrare un podio maschile nel circuito internazionale di categoria dopo Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Karel Zelenka – si aggiudica il posto d’onore della competizione risalendo di due posizioni rispetto al quarto posto del corto, dove ieri aveva raccolto 71.56 punti mettendosi in evidenza soprattutto per le ottime capacità artistiche ed interpretative sulle note del Preludio n.2 in do diesis minore di Sergei Rachmaninov.

Nel libero il classe 2003 di origini russe allenato dalla mamma Olga Romanova ha fatto registrare il primato personale nel segmento con 142.55 punti per una performance assai ricca dal punto di vista tecnico con due doppi axel e otto salti tripli.

Punteggio complessivo di 214.11 che vale il personal best e che porta un pieno di fiducia al giovane talento tricolore che è così in corsa per aggiudicarsi un posto nella finale al Palavela di Torino in programma dall’8 all’11 dicembre. A completare il podio il18enne svedese Andreas Nordeback, fermatosi a 212.37 punti.

“Sono al settimo cielo. Sono molto soddisfatto soprattutto per essermi riscattato dopo il corto di ieri in cui avevo fatto qualche errore di troppo – spiega Memola a fine gara -.

Mi sono concentrato per provare a pattinare un programma pulito, senza pensare alla posizione, e sapevo che in questo modo il podio sarebbe stato un obiettivo avvicinabile. Ho fatto il mio e sono estremamente contento, per me e per mia mamma che è anche la mia allenatrice. Sono estremamente contento e penso già alle prossime gare“.

Oggi ultima giornata di gare con, a partire dalle 10.30, il libero femminile con l’italiana Chiara Minighini (Pol. Merano) che riparte dal 20° posto del corto.

Qui tutti i risultati della tappa di Junior Grand Prix.

Il circuito Junior Grand Prix 2022-2023 è visibile integralmente sul canale Youtube “Junior Grand Prix”.