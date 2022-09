FIDAS “A Scuola di Dono 2022”: pubblicato il bando

Con il 2022 siamo giunti alla quarta edizione per “A Scuola di Dono”, concorso nazionale rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria. Il concorso è finalizzato alla promozione della cultura del dono del sangue e degli emocomponenti.

Il concorso si articola in tre sezioni: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado, Scuola Secondaria di II grado.

Gli studenti avranno a disposizione una traccia a partire dalla quale potranno realizzare un elaborato scritto o una produzione artistica che metta in luce alcuni aspetti fondamentali del volontariato del dono.

È possibile candidare al concorso i lavori di un singolo studente, di un gruppo di studenti o della classe. Tuttavia, è possibile candidare un solo prodotto tra queste opzioni.

Il bando prevede due fasi: un premio provinciale e uno nazionale.

Per partecipare alla fase provinciale del concorso è necessario iscriversi al concorso e inviare i lavori prodotti entro il 28 febbraio 2023 all’associazione FIDAS di riferimento sul proprio territorio (è possibile consultare l’elenco completo delle sedi FIDAS cliccando QUI). Ciascuna associazione costituirà una commissione incaricata di individuare per ogni ciclo di studi (Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado) il lavoro ritenuto meritevole.

I lavori prescelti dalla commissione e la relativa motivazione saranno premiati secondo le modalità stabilite dalle associazioni presenti sul territorio.

Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica si trovi in una provincia in cui non dovessero essere presenti Associazioni FIDAS, gli elaborati potranno essere inviati, entro il 10 marzo 2023, alla FIDAS Nazionale.

Seguirà poi una fase nazionale: un’apposita giuria selezionerà tra i vincitori dei premi provinciali i tre lavori più significativi (uno per ogni grado di istruzione) che saranno premiati durante la cerimonia di apertura del 61° Congresso Nazionale FIDAS, il 28 aprile 2023 a Roma.

I vincitori nazionali delle tre sezioni riceveranno un buono di euro 500,00 ciascuno per l’acquisto di materiale didattico.

