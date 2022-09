“Anello Piccole Dolomiti” – Cantine aperte – Nella giornata di sabato 1 ottobre, all’interno del weekend che ospiterà la Festa dell’Agricoltura a Valdagno, si svolgerà la prima edizione di “Cantine Aperte”, inserita nell’ambito del piano di marketing territoriale e comunicazione legato all’Anello Piccole Dolomiti promosso e finanziato dai Comuni di Valdagno (capofila), Brogliano, Crespadoro, Recoaro Terme e Nogarole e sostenuto dalle associazioni di categoria.

Visto il successo dell’iniziativa “Porte Aperte”,

che ha coinvolto negli anni scorsi aziende agricole, fattorie e centri equestri aderenti al progetto, si è voluto in questa edizione raccontare e valorizzare le cantine aderenti poste lungo il percorso, Masari e Soldà, due realtà d’eccellenza del territorio.

Il programma della giornata prevede:

CANTINA MASARI

Visita e degustazione dalle ore 10.00 alle 17.00

Indirizzo: Contrada Bevilacqua n. 2/A, Valdagno VI

Prenotazione obbligatoria

Per informazioni contattare il n. 0445 410780

CANTINE SOLDÀ

Visita e degustazione in orario 8.30-12.30 e 15.00-19.00, con letture a tema a cura di Tiberio Bicego dalle ore 16 alle 18.

Indirizzo: Via Silvio Pellico n. 1, Valdagno VI

Per informazioni contattare il n. 0445 473037

Valdagno, 22 Settembre 2022