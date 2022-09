Al via al ViCC Vicenza Convention Centre il più importante evento europeo 2022 per il progresso della scienza e della tecnologia sostenibile della lavorazione della pelle- III EuroCongress IULTCS



Organizzato per la prima volta in Italia dall’Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio, in collaborazione con le più importanti associazioni del comparto, presso il Vicenza Convention Centre

54 lavori scientifici selezionati per le varie presentazioni, con relatori da 15 nazioni europee

Oltre 500 gli ospiti iscritti, provenienti da 21 Paesi del mondo

Un programma di 3 giorni, 18-20 settembre, ricco di eventi per valorizzare e far conoscere la città di Vicenza

Nel Distretto Veneto della Pelle, primo polo italiano per valori di produzione, con quasi il 60% del fatturato italiano, il 13,5% del fatturato mondiale del settore concia, quasi 12 mila addetti in oltre 600 aziende

Il gotha della scienza mondiale

in campo di innovazione della chimica conciaria e della lavorazione della pelle si riunirà a Vicenza, per la terza edizione dell’Eurocongresso IULTCS (International Union of Leather Technologists and Chemists Societies).

Il Convegno europeo più atteso dagli operatori della filiera della pelle di tutto il mondo, per promuovere lo sviluppo sostenibile del settore conciario, dal significativo titolo “Rinascimento: The Next Leather Generation”, si terrà per la prima volta in Italia, presso il Vicenza Convention Centre, all’interno del quartiere fieristico di Vicenza, dal 18 al 20 settembre 2022.

Organizzato dall’Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio (AICC) in collaborazione con il Distretto Veneto della Pelle, l’Associazione dei Costruttori di Macchine e Tecnologie per calzature, pelletteria e conceria (Assomac), l’Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) e l’Unione Nazionale dei Produttori Italiani Ausiliari Conciari (UNPAC), l’evento è stato presentato oggi nella Conferenza Stampa indetta a Palazzo Trissino.

Presente, con gli organizzatori, anche Silvio Giovine,

assessore alle attività produttive di Vicenza, città che ha patrocinato il convegno internazionale “sono orgoglioso di poter ospitare in città il congresso internazionale di un distretto produttivo di eccellenza del nostro territorio.

L’amministrazione comunale ha voluto sostenere e facilitare la contaminazione dell’attività scientifica con l’esperienza che vivranno i congressisti in città.

Fabio De Santis, direttore della Event Conference Division di IEG Italian Exhibition Group, società che gestisce il centro congressi e del quartiere fieristico, si dichiara soddisfatto dell’acquisizione di questo congresso internazionale, un primo risultato della strategia di internazionalizzazione del business intrapresa su Vicenza

“IULTCS è il luogo in cui gli, specialisti più accreditati nella tecnologia della pelle di tutto il mondo, lavorano insieme e offrono la scienza e le conoscenze per supportare il progresso del settore dell’industria conciaria” ha commentato Joan Carles Castell, vicepresidente di ILTCS (l’Unione Internazionale dei tecnici della pelle e delle società chimiche), che con Giancarlo Lovato, presidente del Comitato Organizzatore, ha presentato i numeri del Convegno che ha ricevuto il patrocinio anche della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e di Cotance, la Confederazione delle Associazioni Nazionali dei Conciatori della

Comunità Europea.

Oltre 70 ricerche e project-work arrivati da ricercatori e operatori tecnico-scientifici di 15 nazioni (Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria, Spagna, Olanda, Svizzera, Romania, Cechia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Argentina, Turchia, India); 54 lavori scientifici selezionati per essere presentati (27 orali e 27 come “poster”); più di 500 iscritti al congresso, provenienti da 21 stati del mondo (Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria, Spagna, Olanda, Svizzera, Romania, Repubblica Ceca, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Argentina, Turchia, India, Colombia, Messico, Bangladesh, Pakistan, Belgio, Sud Africa); oltre 100 gli studenti dell’ultimo anno delle scuole chimico-conciare italiane e molte autorità locali.

Tra gli ospiti del summit, i sindaci dei comuni della Vallata del Chiampo e Arzignano, cuore pulsante del distretto conciario vicentino: primo polo conciario italiano per valori di produzione, che vanta un fatturato annuo di oltre 3 miliardi di euro, pari a quasi il 60% del fatturato italiano ed il 13,5% del fatturato mondiale del settore concia, con quasi 12 mila addetti in oltre 600 aziende con quasi 900 unità operative locali.

Il ricco programma di eventi prevede un evento inaugurale, organizzato per Domenica 18 settembre presso il Teatro Olimpico di Vicenza, il tour guidato nella città del Palladio e la vista ad alcune aziende del Distretto Veneto della Pelle.

Vicenza, 16 settembre 2022

MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.iultcs2022italy.org/

communication@iultcs2022italy.org

CREDITS

IULTCS

L’International Union of Leather Technologists and Chemists Societies IULTCS è un’organizzazione mondiale composta da società professionali, nata a Londra nel 1897, che annovera oggi 18 società di membri e 5 membri associati, che nell’insieme rappresentano circa 3000 membri individuali.

Uno tra gli scopi fondanti di IULTCS è quello inerente all’organizzazione di congressi atti a promuovere il progresso della scienza e della tecnologia della lavorazione della pelle, formare commissioni per studi speciali e pubblicare metodi ufficiali di analisi della pelle e dei materiali associati alla sua lavorazione.

Oltre ai congressi mondiali, giunti quest’anno alla loro 36° edizione, raggiungendo negli anni ben 19 Paesi nei 5 continenti, IULTCS organizza anche eventi Europei. Quello organizzato a Vicenza a settembre 2022 sarà il III Eurocongress IULTCS, il primo mai realizzato in Italia.

AICC – Associazione Italiana Chimici del Cuoio

L’Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio è il punto di riferimento gli operatori del mondo della pelle. I suoi soci sono chimici e tecnici del cuoio, laureati o diplomati, addetti alle industrie della concia, dei coloranti e di aziende che ruotano attorno all’indotto della concia italiana.

Tra gli obiettivi di AICC: promuovere la cultura scientifica nel mondo della pelle, divulgare i risultati di lavori tecnico-scientifici e creare contatti fra addetti del mondo della concia.

AICC supporta attivamente la formazione scolastica investendo sui giovani specializzandi delle scuole superiori, offrendo libri di testo e borse di studio nei principali distretti conciari italiani e partecipando direttamente, con propri specialisti, al corpo insegnanti dell’ITS Green Leather Manager che ha sede ad Arzignano, nel cuore del Distretto Veneto della Pelle.

Ad AICC è stato affidato il compito di organizzare il III EuroCongresso IULTCS – l’International Union of Leather Technologists and Chemists Societies – dal titolo “Rinascimento: The Next Leather Generation” a Vicenza dal 18 al 20 settembre 2022.

Maggiori informazioni:

https://www.aicc.it/

Distretto Veneto della Pelle

Il Consorzio “Distretto Veneto della Pelle” è l’ente che aggrega imprese, enti e associazioni dell’intera filiera conciaria, coinvolgendo aziende che contribuiscono al processo produttivo della lavorazione della pelle (concerie, aziende di tecnologie e meccanica, produttori chimici, aziende di riciclo e recupero, enti di formazione specialistica).

Nato nel 2009 per volere di alcune imprese e Associazioni, che si sono messe insieme per dare vita a progetti di innovazione comuni all’intera filiera e al territorio, nel 2015 è stato riconosciuto ufficialmente come soggetto giuridico dalla Regione Veneto

(DGR n. 1797 del 9/12/15, ai sensi della L.R. n.13 del 30/05/14 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”). Riunisce le imprese e al tavolo di Direttivo vede rappresentate le associazioni di categorie: Confindustria, Confartigianato, Apindustria, Assomac, UNPAC e AICC.

Nel quadro italiano del settore conciario, il Distretto Veneto della Pelle rappresenta il principale polo produttivo con circa 12 mila addetti in oltre 600 aziende appartenenti alla filiera e un fatturato annuo di oltre 3 miliardi di euro.

Il Distretto da solo genera circa il 13,5% del fatturato mondiale del settore concia.

Per le aziende del distretto coinvolte e per l’intero comparto conciario italiano, il progetto Concia verso l’impatto ambientale zero rappresenta la più importante opportunità per il consolidamento a medio e lungo termine della leadership italiana nel settore, che possa fare leva non solamente sulla riconosciuta qualità del prodotto ma anche su standard ambientali allo stato dell’arte a livello internazionale: best practice di economia circolare e rigenerazione territoriale

Maggiori informazioni su:

www.distrettovenetodellapelle.it

