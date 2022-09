Ampliata alle ore serali l’attività della base di Pieve di Cadore. Da giovedì 29 settembre “FALCO” volerà tutti i giorni sino alle 21.00 – Elisoccorso: ampliato orario attività

Dal 29 settembre 2022 l’elisoccorso SUEM 118 “Falco” sarà operativo dalle 9.00 alle 21.00 dalla base HEMS di Pieve di Cadore “Angelo Costola”. Si conferma così l’importante ampliamento delle ore di operatività che il Presidente della Regione Luca Zaia aveva annunciato nelle settimane scorse, all’inaugurazione dell’eliporto cadorino.

Dopo il necessario periodo di addestramento degli equipaggi, quindi, Falco è ora pronto per spiccare il volo anche dopo le effemeridi, con una estensione dell’attività nelle ore serali.

Attualmente, infatti, per condizioni di visibilità, nel periodo invernale quando le ore di luce sono ridotte, l’operatività dell’elisoccorso termina tra le 16.30-17.30. Da giovedì prossimo, invece – grazie alle moderne tecnologie e all’addestramento di parte del personale – l’operatività verrà estesa alle 21:00 tutti i giorni. Parte dell’equipaggio presso la Base di Pieve, infatti, è ora in possesso delle previste abilitazioni per il volo con visori notturni e l’elicottero attualmente impiegato è certificato per tali operazioni nelle ore di buio.

In provincia di Belluno, gli approdi attualmente certificati per il volo notturno sono 45, capillarmente sparsi in tutto il territorio.

