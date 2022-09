39° RALLY INTERNAZIONALE CITTA’ DI BASSANO – 17° RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

Bassano del Grappa (VI), 28-29 ottobre 2022

Donne & Motori, sfida glamour per il Bassano

Domenica alla Birreria Anima di Rosà il 35° concorso di bellezza anticipa l’apertura iscrizioni per rally moderno e storico. Presenta Stefania Cento

Bassano del Grappa, 21 settembre 2022

Vietate derapate e controsterzo domenica sera 25 settembre alla Birreria Anima di Rosà. Per diventare Miss Rally di Bassano bisogna sfilare senza incertezze, incedere sui tacchi evitando i traversi e gli sguardi indiscreti, come fece l’anno scorso la vincitrice Diletta Tosetto. Il 35° concorso di bellezza organizzato da E-event anticipa l’apertura delle iscrizioni per il 39° Rally Internazionale e il 17° Rally Storico Città di Bassano, in scena tra poco più di un mese nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 ottobre.

Presenta Stefania Cento una serata di grande fascino e di ottima musica con le voci di Angela Alexe, Jasmine Orlando e Victoria Rubagotti, di allegria contagiosa unendo sport e bellezza.

Anfitrione, assieme ai suoi predecessori Valter Bizzotto e Marco Castenetto, sarà il presidente di Bassano Rally Racing, Narciso Paccagnella:

“Dico già grazie a tutti coloro che verranno a Rosà, ma soprattutto agli sponsor che hanno permesso di organizzare questa manifestazione e a quanti aiutano e collaborano per il rally, che ha sempre bisogno di unire le forze”.