Al governo ripartiremo dal territorio e dalle necessità dell’Italia che lavora e produce – Domani Urso all’Assemblea Generale di Confindustria Vicenza

A seguire un suo tour nei distretti industriali del Veneto: “Fratelli d’Italia è un partito fieramente produttivista.



“L’Italia merita un governo realmente capace di affrontare i problemi

che oggi stanno attanagliando il nostro tessuto produttivo e sociale: dalla crisi energetica alla penuria di materie prime, dalla protezione dalla speculazione internazionale del nostro inestimabile patrimonio industriale al sostegno alle nostre imprese che chiedono di poter continuare a creare lavoro e ricchezza, meglio se alleggerite da troppa inutile burocrazia e dal peso di una pressione fiscale giunta oramai a livelli insostenibili.

Questo è ciò che le imprese chiedono alla politica, e che Fratelli d’Italia ha tradotto nel suo programma in priorità a cui dare risposte concrete fin dai primi 100 giorni di governo”.

Così il Sen. Adolfo Urso,

già Ministro delegato per il Commercio Estero per 8 anni ed oggi Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, in queste ore di ritorno in Italia dalle sue due missioni internazionali dei giorni scorsi, prima a Kiev e poi a Washington.

Domani (venerdì 16 settembre) il Sen. Urso tornerà nel suo Veneto, dove è candidato al Senato nei due collegi plurinominali per Fratelli d’Italia e dove rappresenterà il Partito di Giorgia Meloni in occasione di “Lavoro Futuro Italia”, l’Assemblea Generale di Confindustria Vicenza in programma dalle ore 17 agli Stabilimenti OMC ETR Trenitalia di via Arsenale 46 .

Seguirà poi fino al 25 settembre una fitta agenda di incontri ed iniziative sul territorio, che toccheranno i vari distretti industriali della regione, dal marmo alla logistica, dall’occhialeria alla moda e allo sport system, fino all’agroalimentare e alla blue economy.

“Fratelli d’Italia è fieramente un Partito produttivista,

che ha scelto di fondare la sua agenda di governo sulle ragioni e sulle necessità dell’Italia che lavora e produce.

Qui in Veneto si respira un’ottima sensazione: molto interesse verso le nostre proposte e molta fiducia in Giorgia Meloni e nella sua squadra. È corale, dagli imprenditori ai lavoratori, la volontà di un cambio di passo e di un governo autorevole sul piano internazionale che riparta dalle reali priorità del sistema-Paese” conclude il Sen. Urso.

Venezia, 15/09/2022