Diocesi di Vicenza: Festa patronale dell’8 settembre a Monte Berico

La Diocesi rinnova la devozione alla Madonna di Monte Berico all’inizio di un nuovo Anno pastorale. Diocesi di Vicenza

Dopo due anni di limitazioni per il contenimento della pandemia, la festa si aprirà nuovamente quest’anno la sera del 7 settembre con la tradizione processione al Santuario.

L’appuntamento per i fedeli, il clero e le religiose della chiesa vicentina

è alle 20.30 alla Cappella del Cristo, la venerata immagine del Crocifisso collocata a metà dei portici che salgono al Santuario. Da lì partirà la processione guidata dal vescovo mons. Beniamino Pizziol.

Accompagnati dalla preghiera del Rosario i fedeli raggiungeranno quindi il piazzale della Vittoria dove, alle 21.00, all’interno della Liturgia della Parola, il Vescovo presenterà e consegnerà ai fedeli il suo Messaggio con le linee guida per il nuovo anno che diocesi, parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali si apprestano a iniziare. Il pellegrinaggio di quest’anno assume un valore particolare per il vescovo Beniamino che lo scorso giugno ha compiuto 75 anni e attende ora la nomina del suo successore alla cattedra vescovile di Vicenza.

La lettera di quest’anno ha per titolo

“Può l’occhio dire alla mano non ho bisogno di te?” (1^ Corinti 12,21) e, rilanciando l’impegno del cammino sinodale che impegna in questi anni tutta la chiesa italiana, pone l’accento sull’importanza per la Chiesa e per la società, di una ministerialità diffusa, soprattutto a livello laicale e con una particolare attenzione ai giovani e alle donne. Il pellegrinaggio del 7 settembre sarà trasmesso in diretta da Radio Oreb dalle 20.30 sino alla conclusione (fm 90.20; www.radioreb.org).

Giovedì 8 settembre mons. Pizziol

tornerà in Basilica a Monte Berico per la Messa solenne delle ore 11 che sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb e da Telechiara.

Nel Santuario di Monte Berico (aperto per l’occasione fin dalle ore 5 del mattino con la celebrazione della veglia dell’aurora) sono attesi moltissimi pellegrini che giungeranno, anche a piedi, da tutta la diocesi.

Per questo i frati Servi di Maria garantiranno la celebrazione di una Santa Messa ogni ora dalle 6 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Sul sito della diocesi sarà disponibile dal 7 sera il testo del Messaggio del vescovo alla diocesi per l’Anno pastorale 2022-2023.

___________________________________________________

Diocesi di Vicenza – Ufficio Stampa

Via Albereria 28 – 36050 Lisiera VI – Tel 0444.356065

E-Mail: stampa@vicenza.chiesacattolica.it Sito web: www.vicenza.chiesacattolica.it

COMUNICATO STAMPA (31/2022 – 2 settembre 2022)