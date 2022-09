Dopo il Covid serono nuove competenze – Il 13 settembre un webinar gratuito organizzato da Esac Formazione per reinventare nuovi format – Dettaglio abbigliamento

Quali sono i nuovi trend del fashion retail? E come sono cambiati i comportamenti d’acquisto dei consumatori dopo la pandemia? Sono alcune delle domande al centro di un webinar organizzato da ESAC Formazione, il polo formativo di Confcommercio Vicenza, in collaborazione con Federazione Italiana Moda, la più importante rappresentanza d’impresa del settore Moda, con oltre 30.000 realtà associate provenienti dall’abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori, articoli sportivi, tessile-arredamento.

Martedì 13 settembre, dalle 13.00 alle 15.00 si parlerà di “Nuovi modelli di competenze nel retail post-covid” con due relatori d’eccezione: Massimo Torti, segretario generale di Federazione Moda Italia-Confcommercio dal 2011, acuto osservatore e analista degli orientamenti, delle trasformazioni e delle esigenze nel mondo del Fashion, sia italiano che internazionale. E poi con Antonella Pagoric: imprenditrice da trent’anni nel mondo del fashion retail, consulente d’immagine e style coach con incarichi anche in Federazione.

L’incontro on line vuole essere, per i dettaglianti del tessile-abbigliamento, una spinta a reinventare format di lavoro e approcci alla vendita attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze fino ad ora non richieste agli operatori del settore.

Le mutate aspettative dei clienti e i nuovi comportamenti d’acquisto, infatti, hanno messo seriamente in discussione i tradizionali format di vendita, prospettando scenari in continua evoluzione.

L’evento rientra nel programma Alleniamoci al futuro – Nuove competenze per il lavoro che cambia (DGR n. 497_2021) e in particolare nel progetto “L1-retail r-evolution”: nuove competenze per il commercio al dettaglio fra omnicanalità e customer experience” (Progetto cod. 1172-0001-497-2021 ).

La partecipazione è gratuita e per iscriversi basta collegarsi al sito esacformazione.it dove si potrà trovare il relativo form.