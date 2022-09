Da noi un buon politico è impensabile quanto un ladro onesto

L’uomo più pericoloso per qualsiasi governo è l’uomo in grado di pensare da se stesso, senza riguardo per le prevalenti superstizioni e tabù. Quasi inevitabilmente questi giunge alla conclusione che il governo e i partiti politici sotto cui vive sono disonesti, folli e intollerabili.

Henry Louis Mencken (1880 – 1956), è ancor oggi considerato uno dei più influenti scrittori americani degli inizi del XX secolo. Tra l’altro scrisse: «Il governo consiste di un gruppo di persone esattamente come te e me. Essi non hanno, presi l’uno per l’altro, nessun talento speciale per le questioni di governo, hanno solo il talento di prendere e mantenere la carica.»

E ancora: «L’intero scopo della pratica politica è di tenere in allarme la popolazione (per poi condurla clamorosamente alla salvezza) tramite la minaccia di una serie infinita di mali indefiniti, tutti quanti immaginari.»

Osserviamo qualche esempio

Dall’8 al 10 febbraio del 1991, al centro congressi dell’Hotel Ripamonti di Pieve Emanuele (MI), si celebrò il congresso fondativo della Lega Nord, nel corso del quale venne approvato all’unanimità il progetto per la creazione di un movimento che raggruppasse tutte le realtà autonomiste del Nord. Il progetto era stato lanciato da Umberto Bossi nel dicembre del 1989 al congresso della Lega lombarda di Segrate (MI).

Era l’apice di un percorso politico che aveva preso le mosse poco più di un decennio prima, e che nelle elezioni politiche del 1983 vide il partito Liga Veneta (Łiga Vèneta, ŁV) eleggere un deputato: Achille Tramarin, socio fondatore e ideologo del movimento, e un senatore: Graziano Girardi, commerciante, i quali vennero presto estromessi dal partito.

Un comportamento classico della partitocrazia!

Il 1985 vide poi l’ingresso della Liga Veneta nel Consiglio regionale veneto: 3,73% di voti, e due consiglieri: Ettore Beggiato e Franco Rocchetta.

Il primo, nel 1987, avrebbe poi fondato l’Unione del Popolo Veneto, e successivamente altri due o tre soggetti politici analoghi. Nell’azione di costui si può ravvedere il corrispondente della biblica moltiplicazione dei pani e dei pesci; ovvero l’incrementarsi delle scissioni e successive fondazioni, da parte di pseudo leader rissosi e polemici, di movimenti, partitini, e partitucoli improduttivamente autonomisti, finti federalisti, e sedicenti indipendentisti.

Franco Rocchetta, nel 1989 insieme a sua moglie Marilena Marin (segretario nazionale della Liga Veneta dal 1984 al 1994) formarono un’alleanza con la Lega Lombarda per le elezioni europee di quell’anno. La formazione elesse i primi due eurodeputati nelle persone di Francesco Speroni e Luigi Moretti, raccogliendo a livello nazionale 636.242 voti pari al 1,86%.

Umberto Bossi successivamente – in uno dei raduni di Pontida – ammise pubblicamente d’aver ricevuto il sostegno finanziario del duo Marin-Rocchetta, i quali beneficiavano dei soldi provenienti dal finanziamento pubblico dei partiti, ebbe così via libera (a partire dal febbraio del 1991) per la sua volgare politica.

Questa era principalmente indirizzata agli strati culturalmente e socialmente inferiori della popolazione. Una politica fatta con l’enunciazione di obiettivi da raggiungere: autonomia, federalismo, indipendenza, ma che si distinse per il loro repentino abbandono proprio quando sembrava che tali obiettivi potessero essere raggiunti.

Qualche esempio:

Quando il politologo Gianfranco Miglio – l’unico che aveva un preciso progetto politico-istituzionale – sembrò poter accedere al Ministero per le riforme con il consenso della partitocrazia, il Senatùr se ne uscì con volgari espressioni: « Me ne fotto delle minchiate di Miglio […] .. è una scoreggia nello spazio ». Il professore si dimise dalla Lega Nord, e scrisse un libro sui retroscena dell’uscita: “ Io, Bossi e la Lega – Diario segreto dei miei quattro anni sul Carroccio ” – © Mondadori – 1994.

Era il 15 settembre 1996 quando, nel corso di una manifestazione a Venezia, l’allora Segretario della Lega Nord Umberto Bossi proclamò l’indipendenza della Repubblica Federale della Padania, e l’indizione di un referendum per sancirne l’indipendenza dallo Stato italiano. Nel maggio dell’anno seguente venne organizzato il referendum per l’indipendenza della Padania al quale parteciparono quasi 5 milioni di persone e dove il Sì vinse con il 97% dei voti. L’indipendenza non fu, ovviamente, mai riconosciuta da alcuno Stato. In seguito alla dichiarazione d’indipendenza furono avviate inchieste giudiziarie a Venezia, Torino, Mantova e Pordenone per attentato all’unità dello Stato, e ci furono scontri tra militanti della Lega Nord e forze dell’ordine a Milano.

7 maggio 2006, Roberto Maroni allora uscente ministro del Welfare dichiarò: «Sì allo sciopero fiscale e all’ostruzionismo. […] Noi, oggi, siamo opposizione nelle istituzioni e maggioranza nel paese.» Naturalmente non se ne fece niente!

In seguito il deputato Davide Caparini fece sapere: «Il canone Rai non lo paghiamo, non abbiamo intenzione di versare imposte a un’emittente che oggi è il megafono di uno Stato ladro. La nostra è legittima obiezione fiscale.» Questa era la posizione della Lega Nord, il 5 Dicembre 2014 nei confronti del canone Rai. Ma anche qui nulla di fatto. Anzi coloro che seguirono alla lettera le indicazioni della LN subirono guai giudiziari ed economici.

È stupefacente che il 25 settembre 2022 Umberto Bossi sia candidato alle elezioni.

Soprattutto per la sua politica che per semplicità definiremmo dell’avvelenamento dei pozzi. Infatti, sono innumerevoli i partiti e movimenti sorti nell’Italia settentrionale con l’obiettivo di perseguire quegli obbiettivi enunciati dalla Lega bossiana, e appunto mai raggiunti malgrado l’ampio consenso elettorale.

Una proliferazione manifestatasi particolarmente in Veneto.

In quest’area si sono distinti alcuni pseudo leader la cui conflittualità è stato l’humus nel quale la ramificazione di formazioni è diametralmente opposta al consenso elettorale, e alla progettualità politico-istituzionale.

E così il Veneto abbonda di folkloristici supporters del Leone Marciano, dei vessilli di San Marco, dei miti del buon governo della Serenissima, delle ricorrenze tipo la battaglia di Lepanto et similia, delle recriminazioni sulle intitolazioni urbanistiche a questo o quel personaggio risorgimentale, e della vulgata patriottarda.

Un esempio tra i tanti: le vie intitolate a Raffaele Cadorna non piacciono al un segretario di un partito sedicente indipendentista. E scriverlo sui social-media gli costa caro.

Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale civile di Padova che ha condannato Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta e già candidato al consiglio regionale, a risarcire con 10 mila euro il colonnello di Cavalleria in pensione Carlo Cadorna, nipote del maresciallo.

L’ufficiale è autore di un libro che ha proposto una rilettura della figura del generale,

accusato da molti, oltre che di errori strategici, anche di insensibilità per la vita dei militari, e ha citato in giudizio Favero per aver affidato il proprio pensiero a numerosi post, pubblicati sui social-media dal 2015 al 2021, in cui definiva Cadorna “un verme… che misurava le vite umane con le pallottole”, insomma, un comandante che avrebbe dovuto “essere giudicato come criminale di guerra”.

Il giudice nel condannare Michele Favero ha così motivato: “Anche volendo ammettere […] che quanto sostenuto in merito alla gestione militare del Maresciallo […] sia vero, va comunque rimarcato che non è stato rispettato il requisito della continenza”.

L’inadeguatezza di un tal modo di fare politica può essere confrontata con l’ignavia di molti sedicenti indipendentisti, de noantri, con una questione di stretta attualità e grande interesse per l’opinione pubblica.

Intendiamo prendere a paradigma la questione energetica. Il caro bollette che sta mettendo in crisi non solo l’intero tessuto delle imprese produttive (i pagatori di tasse), ma mette in ginocchio nove milioni di famiglie che rischiano la povertà.

Tra tanti, ne scrive Francesco Cappello su “Sovranità Popolare” rendicontando alcuni retroscena

«Eni compra a poco dai russi e rivende a prezzi da 10 a 15 volte più alti agli italiani con la protezione e l’avallo del governo. La colpa degli aumenti viene addebitata a Putin. Gli extra profitti in forma di dividendi vengono distribuiti agli azionisti tra cui i grandi fondi di investimento.»

Salvatore Carollo (ex dirigente Eni), intervistato nel corso di una trasmissione televisiva (Non è l’arena), conferma che è quel che succede affermando che i numeri esatti andrebbero verificati aggiungendo che dovrebbe essere lo Stato italiano a chiedere trasparenza su questi numeri ma lo Stato non lo fa.

Cingolani ha detto che non è riuscito ad avere questi numeri (prezzo di acquisto e di rivendita, Nda).

Lo Stato dovrebbe dire: visto che è una mia scelta politica e sono io che decido il prezzo allora lo cambio, allora chiedo la trasparenza alle aziende che importano gas altrimenti gli tolgo la concessione.

Ma i predetti pseudo indipendentisti veneti sembrano distratti. Non organizzano proteste di piazza, non fanno petizioni o istanze alle istituzioni. Su questo argomento, ad oggi, sembrano farsi prendere dall’ignavia. Hanno fondato partiti, ma non danno l’impressione di fare dell’efficace politica.

Ci sia dunque consentito di concludere proponendo due riflessioni.

La prima è di Simone Weil: “I partiti sono organismi pubblicamente, ufficialmente costituiti in maniera tale da uccidere nelle anime il senso della verità e della giustizia.”

La seconda è di Platone: “Forse, se esistesse una città di uomini buoni, si farebbe a gara per non governare come adesso, e allora sarebbe evidente che il vero uomo di governo non è fatto per mirare al proprio utile, ma a quello del cittadino.”

Enzo Trentin