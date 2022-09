Cybro al gran completo per l’esordio all’Italian Bike Festival

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, l’azienda di Bassano del Grappa sarà presente alla più importante fiera italiana della bicicletta, che si svolgerà all’Autodromo di Misano, con uno stand in cui saranno ammirabili e testabili tutti i suoi modelli

Mandata in archivio la stagione estiva,

Cybro si prepara a un autunno ricco di fiere e appuntamenti. Il primo rappresenta una novità assoluta per l’azienda di Bassano del Grappa, che da venerdì 9 settembre a domenica 11 settembre sarà all’Italian Bike Festival, la più prestigiosa tra le fiere italiane della bicicletta.

La location sarà molto suggestiva, visto che tutti gli stand saranno posti all’interno del Misano World Circuit (Rimini), l’Autodromo dedicato alla memoria del motociclista Marco Simoncelli.

Cybro darà sfoggio all’artiglieria completa, dal momento che porterà in Romagna tutti i suoi modelli di bicicletta, che non solo saranno in mostra e ammirabili da tutti, ma sarà possibile anche testarli sul circuito di Misano e sui tracciati disegnati dagli organizzatori del Festival.

I modelli da test drive sono fatti su misure medie per motivi di praticità, ma Cybro ha il carattere distintivo di creare e progettare i suoi telai completamente su misura per il cliente, dopo un attento studio biometrico del ciclista.

Dalla strada al fuoristrada e il gravel, dall’elettrico alla pista, passando per il modello per uso cittadino:

Cybro accoglie nel suo universo qualsiasi tipo di ciclista che va alla ricerca di un’esperienza nuova. A Misano ci saranno il modello N°1, da pista e criterium, il più veloce e leggero di tutti, che unisce lo stile anni ’80 con la tecnologia ultramoderna, e la N°2, una city bike “pura” che fa di eleganza e fluidità i suoi capisaldi.

Dopodiché c’è il modello N°4, da corsa, caratterizzato dalle migliori componenti utilizzate nelle competizioni di alto livello, un look molto aggressivo e grafiche accattivanti. Non può mancare nemmeno la bicicletta da gravel, la N°5, comoda e scorrevole, grazie al carbonio Cybro in grado di attutire le vibrazioni dei tracciati sterrati, e adatta sia a lunghi viaggi che a brevi escursioni.

Non mancheranno ovviamente nemmeno i modelli da fuori strada:

la N°6, la MTB Front si presenterà con il telaio recentemente rinnovato, più rigido e resistente alla torsione, oltre che con un’estetica ancor più accattivante. Infine, c’è la splendida N°7, il fiore all’occhiello della collezione Cybro, una E-MTB biammortizzata tra le più aggressive e tecnologicamente avanzate sul mercato, con geometria e angolo sterza tra l’enduro e il downhill che la rendono particolarmente adatta anche alle discese più impegnative.

Chiunque avrà la voglia e la curiosità di farlo, a Misano, potrà saltare in sella e testare personalmente l’efficienza di Cybro.