l Rally Club Team si trova costretto, suo malgrado, a rinviare di cinque settimane la gara di regolarità turistica che in origine si doveva disputare sabato prossimo. Rinviata la Coppa Città di Recoaro

Si svolgerà domenica 9 ottobre con programma invariato

Cambio di data forzato

per la quarta edizione della Coppa Città di Recoaro – gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne – che dalla data di sabato 10 settembre, viene rinviata a domenica 9 ottobre.

A darne la notizia è Renzo De Tomasi, presidente del Rally Club Team Isola Vicentina ed organizzatore della manifestazione valevole per il Trofeo Tre Regioni, il quale si è trovato di fronte ad un insormontabile problema col servizio di cronometraggio, che lo ha costretto a prendere l’unica decisione possibile a pochi giorni dallo svolgimento della manifestazione.

Lo spostamento di data della Coppa Città di Recoaro ne genera un secondo, visto che va a prendere quella della Coppa dei Castelli che a sua volta slitterà, presumibilmente, di tre settimane andando a collocarsi nell’ultima domenica di ottobre.

Il programma della Coppa Città di Recoaro rimane invariato,

con lo svolgimento della manfestazione tutto in una giornata, domenica 9 ottobre, con le verifiche sportive dalle 8.30 alle 10.30 presso l’Istituto Statale Floriani in via Pozza.

Successivamente, alle 11.30, sarà dato il via alla prima vettura che seguirà un percorso di circa 127 chilometri che andrà a solcare anche il tracciato della prova speciale “Recoaro 1000” punto fermo del Rally Campagnolo, lungo il quale saranno ben trentaquattro le prove di precisione al centesimo di secondo.

Il tutto da svolgersi nel tempo di cinque ore, con una sosta prevista a metà gara presso il Ristorante Castiglieri a Recoaro 1000 con un ristoro per i partecipanti e l’arrivo in Via Leila programmato per le 16.30.

Un’ora più tardi, l’epilogo della manifestazione con la cerimonia delle premiazioni sempre presso l’Istituto Floriani che ospiterà anche la direzione gara.

Alla duplice gara, come da regolamento sono ammesse le vetture storiche costruite entro il 31 dicembre 1990 e le moderne dal primo gennaio 1991.

Recoaro (VI), 5 settembre 2022

Rally Club Isola Vicentina Team