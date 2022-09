Contra’ Paolo Lioy chiusa per lavori di asfaltatura

Da sabato 3 a mercoledì 7 settembre contra’ Paolo Lioy a Vicenza sarà chiusa al transito nell’ambito del programma di interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Lavori già avviati anche in contra’ San Paolo e contra’ Ponte San Paolo.

Alla chiusura di contra’ Lioy corrisponderà la contestuale riapertura al traffico veicolare di contra’ Ponte San Paolo e contra’ San Paolo. Dove il tappeto d’usura finale sarà steso assieme a quello di contra’ Lioy, durante l’ultimo giorno di lavoro. Ovvero mercoledì 7 settembre, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse.

Durante la chiusura di contra’ Lioy verranno messi a disposizione al parcheggio Barche alcuni posti auto per i residenti della via, impossibilitati ad accedere ai propri passi carrai. Tutte le attività commerciali resteranno aperte come da cartellonistica di cortesia installata a cura del Comune.

Oltre ai lavori sulla carreggiata, in contra’ Lioy si provvederà ad asfaltare anche il marciapiede lato civici pari e ad eseguire, a cura di Viacqua S.p.a., un intervento sulla rete idrica, per ottimizzare tempi e modalità di chiusura al traffico.

Per informazioni sulla situazione viabilistica in città è sempre disponibile il portale Luceverde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.