Confartigianato: “La forza della bellezza”

La forza della bellezza. Prende in via in autunno la nuova iniziativa degli operatori di settore di Confartigianato in collaborazione con LILT Vicenza, Associazione Amici del quinto piano e Andos Ovest Vicentino.

“La forza della bellezza”

è la nuova iniziativa che prenderà il via in autunno, grazie alla collaborazione delle estetiste di Confartigianato Imprese Vicenza con LILT Vicenza, Amici del quinto piano e Andos Ovest vicentino, a favore dei pazienti oncologici.

I professionisti che operano nel campo del benessere e cura della persona hanno una particolare sensibilità verso chi si affida a loro, e non potrebbe essere diversamente. Nessuno, infatti, meglio di estetiste e parrucchieri conosce la pelle e i capelli dei loro clienti, ma l’attenzione che questi operatori dedicano alle persone che si sottopongono ai loro trattamenti va ben oltre la superficie.

Nel tempo l’elemento differenziante di queste professioni è diventato l’approccio olistico che si instaura nei confronti dei clienti: garantire il loro benessere vuol dire anche comprenderne lo stato d’animo, il disagio o addirittura eventuali patologie di cui la persona può soffrire.

“Lo abbiamo ben compreso soprattutto in questi anni di pandemia:

le persone vengono nei centri estetici anche solo al fine di provare sollievo – spiega Valeria Ferron, Presidente della categoria Estetica di Confartigianato Imprese Vicenza – recuperando un equilibrio che sembra perduto.

Quanta gente vediamo ancora che soffre di disturbi legati al Covid, e il nostro impegno è quello di dare armonia al corpo ma anche al loro spirito. E lo faremo con una iniziativa ancora più concreta, questa volta dedicata ai pazienti oncologici: un gruppo di estetiste di Confartigianato garantirà la realizzazione di laboratori per la cura della propria bellezza, che a causa delle cure tumorali può venire meno. Naturalmente i colleghi che volessero condividere con noi questa esperienza sono i benvenuti, dovranno solo fare un breve percorso di preparazione”.

Una iniziativa, come detto, che vedrà la stretta collaborazione tra più associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza alle persone che combattono con i tumori nel territorio vicentino: “Il valore aggiunto del progetto – spiega Cesare Benedetti, Presidente LILT Vicenza – è che si riesce a fare squadra per dare un supporto ancora più esteso a quanti ne hanno bisogno, e siamo felici di ospitare i laboratori presso gli ambienti della sede LILT a Vicenza”.

“La bellezza di questo progetto

– aggiunge Francesca Lovato, Amici del quinto piano – è che i laboratori sono aperti a tutti i pazienti in cura presso le varie strutture ospedaliere vicentine, dando ulteriore forza al loro stato d’animo e slancio alle altre attività che da sempre organizziamo per sostenere il loro delicato percorso”.

Anche Isabella Frigo, Presidente del Comitato Andos Ovest Vicentino, evidenzia l’unità di intenti alla base dell’iniziativa: “L’unione fa la forza ed è importante che questo progetto, a sostegno delle persone fragili, sia accessibile a tutti quei pazienti che possono così ricevere aiuto e ritrovare la serenità di cui hanno bisogno”.

L’iniziativa prenderà avvio a partire dal prossimo autunno e prevede l’impegno di operatrici professioniste – tra le quali estetiste abilitate APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica) – che a titolo di volontariato realizzeranno quindi alcune lezioni sull’auto trucco, automassaggio e beauty routine ai partecipanti che lo richiederanno trasmettendo accorgimenti e attitudini utili alla cura estetica del proprio corpo, in un contesto gradevole e con un approccio empatico.

“Useremo – conclude Ferron – le nostre mani

per dare una mano a queste persone che hanno bisogno di recuperare vigore e coraggio, e lo faremo con spensieratezza e leggerezza. Siamo convinte che “La forza della bellezza” sarà trainante per aiutarle a combattere e superare le prove che stanno affrontando”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del più ampio progetto di “social care”, già da anni avviato dalle categorie di servizio alla persona di Confartigianato Vicenza, con l’obiettivo di affermare nel territorio provinciale la funzione sociale che gli operatori di bellezza possono svolgere nei loro saloni e centri estetici.

Comunicato 134 – 12 settembre 2022