Confartigianato e Confindustria: “Il talento porta lontano”

Torna “Il talento porta lontano” iniziativa di Confartigianato Imprese Vicenza e Confindustria Vicenza.

Un’iniziativa che prevede un calendario di appuntamenti, gratuiti e che hanno il sostegno della Camera di Commercio berica.

Dedicati a docenti, studenti e famiglie nel delicato compito della scelta della scuola superiore. In un momento storico caratterizzato dalla ricerca delle imprese di profili professionali adeguati alle loro esigenze. Ma anche giovani che sempre più del lavoro guardano anche agli aspetti di conciliazione con la vita privata e familiare. L’obiettivo del progetto è quello di fornire strumenti utili a mamma e papà, e agli stessi ragazzi. Per una scelta quanto più consapevole che possa garantire successo formativo, gratificazione professionale e soddisfazione personale. Importante, quindi, è capire quali siano le novità sul fronte dell’offerta formativa vicentina e di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Ma anche “come” scegliere la scuola superiore più adatta alle proprie aspirazioni e talenti.

“L’obiettivo del “Talento porta lontano”,

è far comprendere ai ragazzi non tanto cosa debbano scegliere, ma che esiste l’opportunità di fare una scelta che consenta loro anche di intraprendere un percorso di crescita personale e professionale. Sopratutto ben direzionato e coerente con l’offerta che il territorio vicentino mette a disposizione – spiega Lara Bisin, vicepresidente di Confindustria con delega al Capitale Umano-. Una scelta consapevole che può avvenire solo nel momento in cui ci si è in possesso di tutte le informazioni utili. Quello che Confindustria e Confartigianato mettono a disposizione, per i ragazzi con gli Orienta live show. Per i genitori con gli incontri serali del mercoledì, rappresenta una proposta di valore supportata da dati reali su ciò che la manifattura e non solo crea e produce nella nostra provincia, proprio perché crediamo che i giovani rappresentino il nostro futuro”.

“Una delle emergenze più sentite dal mondo imprenditoriale, in questo momento storico, è il reperimento di giovani preparati

– commenta Nerio Dalla Vecchia, vicepresidente di Confartigianato Imprese Vicenza con delega alla Scuola e Formazione-. Il calo demografico e la scelta della scuola superiore rappresentano oggi i due nervi scoperti del mercato del lavoro. Le cause principali della forbice tra domanda e offerta di lavoro. Il tema dell’orientamento diventa quindi una leva strategica che Confartigianato e Confindustria intendono continuare a presidiare con l’edizione rinnovata del progetto “Il talento porta lontano”. Un progetto a cui teniamo particolarmente perché raggiunge tutti gli studenti vicentini di terza media, circa 8000, ma che si allarga anche alle rispettive famiglie e ai docenti referenti per l’orientamento. Siamo convinti infatti che una scelta consapevole nasca da un lavoro di squadra coerente e coordinato che tenga conto dei cambiamenti socioeconomici, delle predisposizioni delle giovani generazioni e dalla motivazione personale. Fortunatamente oggi alcuni pregiudizi di genere, di tipologia di scuola e di tradizione familiare sono riconosciuti come fuorvianti e pericolosi.”

Il percorso proposto da Confartigianato e Confindustria è articolato in momenti dedicati agli insegnanti,

attività di orientamento per gli studenti delle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado (medie) e di quattro incontri rivolti ai genitori che possono partecipare liberamente insieme ai figli. Per favorire al maggior numero di interessati la possibilità di partecipare, e avvicinarsi a un linguaggio più ‘stimolante’ per le giovani generazioni, gli incontri si svolgeranno in modalità telematica (webinar, streaming e live show).

Il primo appuntamento (12 ottobre)

sarà proprio dedicato agli insegnanti e avrà come ospite la psicologa e blogger Marina Perego. Obiettivo dell’incontro: fornire strumenti pratici agli insegnanti per orientare i propri allievi verso percorsi affini ai loro interessi, attitudini e caratteristiche.

Per le classi terze, arriva l’orienta live show,

serie di lezioni spettacolo in cui saranno fornite utili informazioni per scegliere consapevolmente la scuola superiore.

Come orami da anni, il programma si completa con “I mercoledì dell’orientamento’ dedicati ai genitori degli studenti delle classi terze.

Ospiti degli appuntamenti esperti che si occupano di orientamento in modo da poter offrire un unico ed esclusivo canale comunicativo.

Il calendario di appuntamenti prende il via il 19 ottobre affrontando il tema “Scegliere e non farsi scegliere” con intervento di Daniela Lucangeli (Ordinario di Psicologia evolutiva all’Università degli studi di Padova).

Seguirà il 26 ottobre un incontro di presentazione dell’offerta formativa vicentina a cura del Provveditore agli studi di Vicenza, Nicoletta Morbioli.

Di seguito il 2 novembre, l’incontro “La domanda del mercato del lavoro” che porterà la voce del mondo imprenditoriale dell’artigianato e industria vicentina.

Mercoledì 9 novembre tornerà ospite Marina Perego con una “Consulenza orientativa sulle scuole vicentine”.

Chiuderà il calendario, sabato 12 novembre, presso il Centro di Formazione Professionale di Trissino l’incontro con i responsabili dell’orientamento delle scuole professionali per una panoramica del sistema formativo professionale vicentino.

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 18.30 e si svolgeranno in diretta streaming.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa basta visitare i siti di Confartigianato (www.confartigianatovicenza.it) e Confindustria (www.confindustria.it) dove saranno riportati tutti i dettagli.