I finalisti del concorso “Il coraggioso Pigafetta e il viaggio intorno al mondo”

Dal 28 settembre alle Gallerie d’Italia – Vicenza l’esposizione dei 25 lavori selezionati tra più di 80 candidature del concorso “Il coraggioso Pigafetta e il viaggio intorno al mondo”.

Sono state più di 80 le opere presentate da altrettanti illustratori e grafici partecipanti al call for artists “Il coraggioso Pigafetta e il viaggio intorno al mondo”. Tra esse 25 sono state selezionate per essere esposte alle Gallerie d’Italia.

L’esposizione aprirà ufficialmente mercoledì 28 settembre alle 18

e per l’occasione saranno presenti l’assessore alla cultura Simona Siotto, l’assessore all’istruzione Cristina Tolio, la presidente della Biblioteca Bertoliana Chiara Visentin. Presenti anche il presidente dell’associazione culturale Illustri Francesco Poroli, per Confartigianato Vicenza Valentino Varotto e il vicedirettore Gallerie d’Italia – Vicenza, Elena Milan.

Il concorso e l’esposizione sono promossi dall’assessorato alla cultura e all’istruzione del Comune di Vicenza e dalla Biblioteca Bertoliana. Con il sostegno di Confartigianato Vicenza, in collaborazione con l’associazione culturale Illustri e l’ospitalità delle Gallerie d’Italia, sede museale vicentina di Intesa Sanpaolo. L’obiettivo del concorso e quello di valorizzare la figura dell’illustre vicentino Antonio Pigafetta tra le giovani generazioni. Le illustrazioni esposte sono pensate per i ragazzi tra gli 11 e i 15 anni. Fra gli autori verrà selezionato un artista chiamato a realizzare una graphic novel digitale per quella fascia d’età.

Inoltre, l’iniziativa ha il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni “500 anni fa il primo viaggio attorno al mondo. Antonio Pigafetta, vicentino, cronista della spedizione di Magellano”, istituito nei mesi scorsi dal Ministero della Cultura.

I 25 selezionati, provenienti da tutta Italia e con età media di 25 anni, sono stati valutati da una giuria tecnica.

La giuria composta da Erika Zanotto, archivista della Biblioteca Bertoliana, Mauro Gatti, direttore creativo di Meta, Riccardo Guasco, illustratore, e Francesco Poroli, presidente Associazione Illustri. La supervisione è stata coordinata dall’associazione Illustri.

Le opere esposte saranno valutate dalla giuria tecnica e da una giuria popolare formata dagli studenti che visiteranno la mostra “Pigafetta e il primo viaggio attorno al mondo. Non si farà mai più tal viaggio”, attualmente ospitata alle Gallerie d’Italia – Vicenza. Decreteranno il vincitore al quale verrà assegnata la progettazione e la realizzazione di una graphic novel digitale e un premio in denaro di 2.000 euro.

L’elaborazione della parte testuale, base di riferimento del libro, sarà frutto di un contest di scrittura creativa in parallelo rivolto agli studenti delle scuole (ultimo anno della scuola primaria e secondaria di primo grado) che visiteranno l’esposizione alle Gallerie d’Italia, realizzato in collaborazione con l’assessorato all’istruzione del Comune di Vicenza e la Biblioteca Bertoliana.

I gruppi saranno invitati a produrre entro il 15 febbraio 2023 uno script di 1.500 battute ispirato alla mostra su Pigafetta e alle illustrazioni selezionate.

Le opere selezionate sono di Anna Quaranta, Yasmeen Cao Van, Alessandro Nicoli, Andrea Francini, Laura Galeazzo, Francesco Faccia, Mauro Mazzara, Alice Guidi, Irene Marelli, Luca Grassi, Giulia Serafin, Arianna Marconato, Valeria Bisconti, José Fernández Villamayor, Antonio Bonanno, Giada Bovenzi, Gianni Puri, Pietro Barone, Margherita Caspani, Nicole Tecchio, Noemi Dalla Via, Giovanni Capra, Elena Molinari e Lorenzo Duina.

L’esposizione delle illustrazioni si potrà visitare dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, fino all’8 gennaio 2023(ingresso con biglietto).

Il biglietto d’ingresso (5 euro intero, 3 euro ridotto, gratis per scuole e minori di 18 anni) consente la visita alle collezioni permanenti e alle esposizioni temporanee, tra le quali la mostra “Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo. Non si farà mai più tal viaggio”.

Entrata gratuita venerdì 30 settembre in occasione della Notte della Ricerca (dalle 20 alle 23), sabato 1° ottobre in occasione di Invito a Palazzo e ogni prima domenica del mese.

Il programma completo delle gratuità in www.gallerieditalia.com.

Per informazioni: info@illustrifestival.com.