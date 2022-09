Come funziona la candela, quando e come sostituirla

Nonostante le loro dimensioni ridotte, le candele svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento della tua auto. Potresti non essere in grado di spostare la tua auto senza candele correttamente funzionanti. Come funziona la candela, quando e come sostituirla

Come funziona

Il motore di un’auto è progettato per convertire le fonti di energia o la benzina in movimento. Un motore a combustione interna realizza questo utilizzando il principio di combustione. Far muovere la tua auto è il risultato del ciclo del motore. Combinando aria e carburante, le valvole riempiono il cilindro e provocano una combinazione altamente esplosiva. Il pistone del tuo motore comprime la miscela per creare energia potenziale quando si sposta verso l’alto. Nel tuo motore, al culmine della compressione, le candele emettono una piccola scintilla, che fa scendere il pistone e fa girare l’albero motore, producendo la potenza che spinge in avanti la tua auto.

Le candele sono in genere costruite con materiali resistenti alla corrosione che possono resistere a milioni di esplosioni prima che si usurano o debbano essere sostituite. Man mano che le esplosioni e la corrosione si accumulano, le scintille diventano più piccole o più deboli, il che riduce l’efficienza del motore e può causare altri problemi come mancate accensioni o mancato avviamento del motore.

Immagine delle candele dal sito https://www.pezzidiricambio24.it

Quando e come cambiare

Le candele con una durata estesa sono solitamente installate nei motori delle auto, tali candele hanno in genere una durata fino a 100.000 miglia. Tuttavia, dopo che una candela raggiunge la fine della sua vita, gli spazi tra gli elettrodi aumentano, riducendo così la sua efficienza con una maggiore probabilità di accensioni irregolari.

La corrosione a volte può portare alla rottura delle candele. È possibile che si verifichino gravi danni all’interno del cilindro del motore e che possano essere molto costosi da riparare. Per evitare che ciò accada, non lasciare che le candele superino il loro chilometraggio consigliato.

Assicurati di scegliere le candele corrette per il tuo veicolo prima di cambiarle. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è trovare un negozio di ricambi auto online affidabile.

Se è necessario sostituire le candele, segui questi semplici passaggi: