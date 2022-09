Dalla Camera di Commercio di Vicenza 105.000 euro di contributi per promuovere la cultura finanziaria delle imprese vicentine – CCIAA Vicenza: la cultura finanziaria delle PMI

Potranno essere finanziate le spese di consulenza e analisi finanziarie. Mercoledì 21 settembre un webinar informativo per tutte le imprese interessate a beneficiare del contributo

La prevenzione delle crisi d’impresa passa innanzitutto attraverso un’adeguata attività di analisi e controllo:

per questo motivo, nell’ambito del proprio impegno a promuovere la cultura finanziaria delle PMI vicentine e a favorire l’adozione di efficaci misure anti-crisi, la Camera di Commercio di Vicenza ha stanziato 105 mila euro di contributi alle imprese per spese di consulenza e analisi finanziaria finalizzate a fornire alle aziende strumenti per prevenire la crisi e misurare il proprio stato di salute economico-finanziaria, la propria affidabilità e individuare segnali di allerta che possono presagire situazioni di disequilibrio.

L’iniziativa sarà presentata in dettaglio alle aziende vicentine potenzialmente interessate attraverso un webinar informativo, con partecipazione gratuita, in programma mercoledì 21 settembre dalle 15.00 alle 16.30.

Più in dettaglio, il contributo massimo erogato a ciascuna azienda potrà essere pari a 1.000 euro, a fronte di una spesa minima di 2.000 euro (con una premialità di ulteriori 200 euro per le imprese in possesso del rating di legalità). Saranno ammesse al contributo le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 fino al momento in cui viene presentata la domanda.

Per accedere al bando,

inoltre, le imprese beneficiarie devono avere attivato la piattaforma digitale messa a disposizione gratuitamente dalla Camera di Commercio per il tramite di Innexta Scrl, finalizzata alla valutazione economico-finanziaria e organizzativa della attività, e devono avere richiesto tramite quest’ultima i servizi scoring e check up. Sempre durante il webinar di mercoledì 21 settembre saranno illustrate anche le principali funzionalità di questo strumento.

Le domande di contributo potranno essere presentate dal 28 settembre al 26 ottobre. In base al numero di richieste pervenute, la Camera di Commercio di Vicenza potrà inoltre valutare di incrementare la dotazione finanziaria del bando.

Per informazioni sul bando e per le iscrizioni al webinar di mercoledì 21 settembre: www.vi.camcom.it

Comunicato stampa n. 29 – 15 settembre 2022