CCIAA di Vicenza: webinar novità bonus fiscali e cessione del credito

Bonus fiscali e cessione del credito: novità normative e nuovi strumenti, questo il tema del webinar organizzato dalla Camera di Commercio di Vicenza per lunedì 19 settembre.

Il tema della cessione del credito relativo ai bonus fiscali per gli interventi in edilizia continua a essere particolarmente delicato, sia per le aziende del settore, sia per i cittadini e gli operatori finanziari. Come noto, dopo avere introdotto una serie di restrizioni, recentemente il Governo è intervenuto ancora con ulteriori correttivi: proprio per offrire una panoramica completa e soprattutto aggiornata sulle normative relative alla possibilità di cessione del credito, la Camera di Commercio di Vicenza organizza in collaborazione con Il Sole 24 Ore un webinar in programma lunedì 19 settembre dalle 15.00 alle 17.00.

L’incontro, rivolto in particolare alle imprese della filiera dell’edilizia, agli ingeneri, ai commercialisti e ai rappresentanti delle Associazioni di Categoria, vedrà l’intervento di Francesco Avella, dottore commercialista e revisore legale, che fornirà un quadro dettagliato e aggiornato sulle normative in materia di bonus fiscali e cessione del credito, con una particolare attenzione proprio alle ultime novità in materia.

L’incontro proseguirà quindi con l’intervento di Luigi Marangon, funzionario di Infocamere, che presenterà il funzionamento della piattaforma Sibonus, messa a punto dal sistemare camerale proprio con l’obiettivo di facilitare la cessione del credito in un momento in cui spesso questa operazione risulta difficoltosa per le aziende.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online sul sito della Camera di Commercio Vicenza: www.vi.camcom.it