Cattolici (e non) – La sfida del voto

Intervengono Chiara Tintori, politologa, Paolo Gurisatti, economista e Cesare Sposetti sj, redattore di “Aggiornamenti sociali”.

Si intitola “Cattolici (e non). La sfida del voto”

l’incontro organizzato da “la Voce dei Berici”, per offrire spunti di riflessione di analisi ai cattolici vicentini (e non solo) in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

L’appuntamento, in programma per sabato 17 settembre alle 16, sarà ospitato nel chiostro del Convento di San Lorenzo a Vicenza e vedrà intervenire Chiara Tintori, politologa, Paolo Gurisatti, economista, e Cesare Sposetti sj, redattore di “Aggiornamenti sociali”.

Introduce la serata Giandomenico Cortese, modera Lauro Paoletto.

«Il 25 settembre siamo chiamati ad eleggere il Parlamento, responsabilità tanto importante quanto difficile in questo tempo complicato e pieno di sfide – spiega Lauro Paoletto, direttore de “La Voce dei Berici” -.

L’obiettivo dell’incontro è comprendere la portata di questa sfida e cosa devono attendersi i cattolici».

Diversi sono i temi che verranno affrontati durante l’incontro, a partire dalla legge elettorale, «un ibrido tra proporzionale e maggioritario che è un dato di partenza penalizzante, sia nello stile della partecipazione, sia nell’esito» sottolinea la politologa Chiara Tintori.

Punta invece l’attenzione sulla crisi energetica Paolo Gurisatti,

economista: «Lo sviluppo di fonti rinnovabili rimane un fattore strategico, oltre all’impegno di aumentare gli investimenti sulla produzione di energia rinnovabile anche tramite le risorse e le riforme del Pnrr.

È questo l’elemento importante: diversificare le fonti di energia».

Si concentra invece sui giovani Cesare Sposetti sj,

gesuita vicentino e redattore di “Aggiornamenti sociali”: «Molti di loro sono anche disponibili a mobilitarsi su questioni come l’ambiente e diritti civili, ma sono molto scettici.

Ci sono certo difficoltà, però è importante far sentire la propria voce e ragionare a partire da quello che c’è per costruire qualcosa di meglio. L’astensionismo non può essere la risposta a questa situazione difficile»..

