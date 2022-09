Leader di raggruppamento nella Michelin Zone Rally Cup, con la matematica a tenerlo in gioco anche per la CRZ di zona, il vicentino tornerà a calcare gli asfalti toscani – Casarotto: debutto chiave al Città di Pistoia



Ci siamo, il momento chiave di un’intera stagione è finalmente arrivato

ed il prossimo fine settimana, più precisamente tra Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre, Andrea Casarotto si giocherà la carta più importante al quarantatreesimo Rally Città di Pistoia.

L’ultimo round della sesta zona, sia in ambito di Coppa Rally ACI Sport che per quanto riguarda le serie annesse, porterà il pilota di Vicenza all’ultima e decisiva sfida, quella che potrebbe tradursi nell’ottenimento del pass per la finale nazionale ACI Sport Rally Cup Italia.

Sugli asfalti toscani si scriverà quindi il destino del portacolori di Movisport, puntando a salire sulla pedana di un Rally del Lazio, in programma per il 4 e 5 Novembre, che potrebbe sbloccare una stagione di debutto caratterizzata, per il momento, da un bilancio in parità.

Dalla sfortuna patita al Ciocco, fermo per un problema di natura tecnica, al terzo gradino del podio firmato al Reggello, a fine Giugno, Casarotto avrà qui l’opportunità di far pendere l’ago della bilancia verso il segno positivo, partendo già da una Michelin Zone Rally Cup che, in virtù di un regolamento che prevede un minimo di tre risultati utili per concorrere al titolo, lo vede ad un passo da una vittoria di raggruppamento che sarà garantita già dal primo controllo orario.

Ma i motivi per guardare alla trasferta pistoiese con ottimismo aumentano spostando lo sguardo verso la CRZ di zona ed una classifica provvisoria che, nella serie federale, lo vede attualmente ai piedi del podio tra le Super 1600, quarto a sole sei lunghezze dall’attuale leader.

“Arriviamo a Pistoia con una situazione decisamente positiva per noi”

– racconta Casarotto – “perchè ci basterà prendere il via per garantirci la vittoria nella Michelin Zone Rally Cup, essendo gli unici ad avere due risultati utili al momento. Siamo primi mentre Gaddini, secondo, è dietro a sette punti e mezzo ma, avendo corso solo a Lucca, diventerà trasparente a fine stagione. Nella CRZ abbiamo sei punti da recuperare sul primo ma, ad oggi, non sappiamo ancora chi sarà presente. La classifica è però molto corta e tutto può ancora accadere.”

Dopo un più che positivo ritorno in casa Vsport, podio al Reggello, Casarotto ritroverà la Renault Clio Super 1600 della squadra corse piacentina, affiancato da Fabrizio Handel.

Due le giornate di gara, a partire da un Sabato che vivrà sulla doppia tornata della “Arcigliano” (13,19 km) e con la seconda che si percorrerà alla luce delle fanaliere supplementari.

Alla Domenica seguente la sfida si sposterà sulla “San Baronto” (6,46 km) e sulla “Berso” (14,94 km), previste per due tornate che andranno a completare il percorso di gara.

“Sabato abbiamo effettuato le ricognizioni del percorso”

– aggiunge Casarotto – “e, per noi, è tutto nuovo. Abbiamo deciso quest’anno di cambiare aria, emigrando in Toscana, e l’esperienza è stata davvero interessante. Il Sabato si preannuncia già selettivo perchè andremo ad affrontare una prova speciale vera, di oltre tredici chilometri. Il secondo giro si correrà in notturna quindi già queste prime due saranno in grado di delineare i valori in campo. Alla Domenica avremo altre due speciali, molto diverse tra di loro.

Quella più lunga assomiglia molto a quella del Sabato, come conformazione e lunghezza, mentre la più corta è decisamente diversa, caratterizzata da una sede stradale doppia rispetto alle altre due. Sarà una gara tosta ed al tempo stesso molto importante. Cercheremo di dare il meglio di noi stessi per puntare a chiudere bene anche una CRZ che, in sesta zona, ci ha visto al nostro debutto.”

Vicenza, 26 Settembre 2022

Immagine di repertorio di Andrea Casarotto, in azione nel precedente Rally di Reggello 2022 (immagine a cura di Photozini).