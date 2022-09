Sabato al PalaSoldà di Valdagno il campionato nazionale di paraclimbing.

Fine settimana all’insegna dello sport a Valdagno.

Sabato 3 settembre il Palasport Gino Soldà di via Volta ospiterà infatti il campionato italiano di paraclimbing, organizzato dal Gruppo G.R.V. “I Sogati” in collaborazione con Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza, del Comune di Valdagno e del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto.

L’appuntamento porterà in città atleti da tutta Italia che saranno ospiti a Valdagno per tre giorni con un ricco programma di appuntamenti promosso dagli organizzatori e arricchito grazie al coinvolgimento e alla collaborazione di tante diverse realtà della città.

Momento cruciale saranno naturalmente le gare ospitate al palasport nella giornata di sabato:

le sfide si apriranno alle 10.30 con le qualifiche che proseguiranno fin verso le 13.30; nel pomeriggio, dalle 15.45, si vivranno invece le emozioni delle finali delle varie categorie che saranno suggellate dalle premiazioni e da un concerto della Banda Giovanile Marzotto Valdagno.

Nella mattinata di domenica, sempre al Palasport, si terrà il raduno degli atleti della nazionale di paraclimbing.

“È con grande orgoglio che Valdagno ospita questo importante momento di sport – sottolinea il Sindaco -.

Siamo felici di dare il benvenuto agli atleti e alle atlete che, con le loro imprese, ci ricordano come tenacia, passione e forza di volontà possano portarci a superare i limiti che ciascuno di noi ha.

Un plauso infine agli organizzatori e alle tante realtà che, con la loro partecipazione, hanno reso possibile questo evento di livello nazionale”.

Il programma

Venerdì 02.09.2022 – Castelvecchio di Valdagno, via Chiesa

17:00 Accoglienza atleti, apertura iscrizioni, consegna pacco gara e sistemazione alloggiativa

18:45 Technical Meeting

19:00 Cena

20:00 Chiusura iscrizioni

20:30 Musica dal vivo intervallata dalla lettura di testi su alpinisti locali a cura della Biblioteca di Valdagno. Promozione progetto di realizzazione, da parte del Centro Internazionale del libro parlato di Feltre, dell’audio libro “L’acchiappasogni” (biografia di Massimo Fontana su Cristina Castagna alpinista di Valdagno deceduta sulla via del rientro dal Broad Peak il 18.07.2009), in presenza dell’autore.

Sabato 03.09.2022 – Palasport Gino Soldà di Valdagno

09:00 Apertura area riscaldamento

10:30 Inizio qualifiche per tutte le categorie in gara (2 vie di qualifica in contemporanea)

13:30 termine qualifiche

15:45 presentazione finalisti e visione vie di finale

16:00 finali a vista. Al termine concerto Banda Giovanile Marzotto Valdagno e Premiazioni

19:00 pasta party a cura degli Alpini della Sezione dei Ponte dei Nori di Valdagno e DJ set a cura Damiano dj.

Domenica 04.09.2022 – Palasport Gino Soldà di Valdagno

09:00 raduno atleti Nazionale Paraclimbing

13:00 fine raduno e visita guidata presso la zona della Città Sociale a cura Museo Dal Lago di Valdagno

14:30 pranzo a cura del Comune di Valdagno e ProValdagno, chiusura manifestazione e saluti finali.