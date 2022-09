In occasione della Festa dei nonni riunite le famiglie, con showcooking, cure di bellezza e tanto altro – Campagna Amica Vicenza: weekend ricco di eventi al mercato coperto.



Con Campagna Amica Vicenza saranno i più piccoli a celebrare i nonni,

proprio in occasione della loro festa. Così, sabato 1 e domenica 2 ottobre, al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza (Palazzo Caldogno – entrata da Corso Fogazzaro), un entusiasmante calendario di attività attenderà le famiglie per cimentarsi in show cooking, e non solo, e trascorrere alcune ore all’insegna del divertimento.

“Sarà un weekend davvero entusiasmante – commenta il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – in quanto gli eventi proposti sono nelle corde della nostra Associazione. La famiglia, nel suo complesso, verrà esaltata e sarà riconosciuto il valore dei nonni, quale risorsa irrinunciabile per la società moderna e, soprattutto, per l’educazione e la crescita dei nostri figli”.

Sabato e domenica alle 10, 11 (english edition) e 12, verrà proposto, in stretta collaborazione con la Junior Chef Academy, il laboratorio “Orto in cassetta, zuppa perfetta!”. Un’esperienza del tutto innovativa, perché coniuga creatività e capacità di riutilizzare gli avanzi in cucina. Due laboratori in uno.

Con il tutor dell’orto,

sarà possibile realizzare il proprio piccolo “orto da casa”, dando nuova vita ai materiali per realizzare un orto da balcone. “E qui viene il bello – sottolinea il presidente Cogo – perché porteremo i bambini direttamente tra i banchi del mercato, alla ricerca dei prodotti giusti per realizzare insieme alla nostra cuoca contadina, Susanna de Il Giglio Rosso, la zuppa perfetta.

Ma non finisce qui. Ogni bambino, infatti, porterà a casa il proprio sacchettino di verdure per preparare in casa la zuppa assieme a nonni e genitori”.

Una volta preparata la zuppa, sarà possibile le proprie foto e la ricetta nella pagina Instagram e Facebook de Il Mondo di Bu e Campagna Amica Vicenza. La ricetta più simpatica riceverà un simpatico regalo da ritirare al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza.

Nel corso delle due giornate, mentre i bambini si cimenteranno con i laboratori, mamme e papà potranno rilassarsi e partecipare ad una piccola sessione di auto massaggio alle mani con oli essenziali e creme a base di erbe e frutta.

A tutti i nonni che saranno accompagnati dai propri nipoti, Campagna Amica Vicenza riserverà un gustoso omaggio.

Vicenza, 30 settembre 2022