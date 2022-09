Da venerdì 23 settembre fino a domenica 2 ottobre spettacoli e laboratori di teatro-circo in via Torino a Caldogno – arriva il Teatro nelle Foglie.



La Pro Loco di Caldogno dà il via agli eventi d’autunno con una proposta davvero originale.

Per la prima volta infatti, in collaborazione con il collettivo Ciao Show, vicino agli impianti sportivi di via Torino si alzerà il tendone bianco e panna del Teatro nelle Foglie, che da venerdì 23 settembre a domenica 2 ottobre ospiterà una rassegna di teatro-circo.

Il Teatro nelle Foglie, che ha sede in provincia di Massa Carrara, non propone solo uno spettacolo viaggiante, bensì un vero e proprio spazio culturale itinerante: oltre agli spettacoli sotto il tendone ci saranno anche proposte all’aperto, laboratori di circo per genitori e figli, concerti sotto le stelle e un punto di ristoro, il Baretto nelle Foglie.

Il programma si aprirà venerdì 23 settembre alle 21 con il Ciao Show: 8 artisti proporranno teatro di figura, giocoleria, clown, mimo, magia, manipolazione di pupazzi, bolle di sapone, acrobatica e tutte le contaminazioni nel mezzo.

Nel ricco cartellone, che prevede diverse esibizioni pomeridiane e serali, si segnalano lo spettacolo “La sostenibile leggerezza dell’essere” a cura di Dottor Clown Vicenza (sabato 24 settembre alle 20.30) e il laboratorio di circo per genitori e figli domenica 25 settembre alle 15.

La programmazione completa è disponibile sui siti della Pro Loco Caldogno e del Teatro Nelle Foglie.