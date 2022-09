BVR Banca e Fondazione QuVi promuovono un incontro sulla sostenibilità

“Finanza sostenibile e progettualità a favore del bene comune” è il titolo dell’incontro che avrà luogo mercoledì 21 settembre alle ore 18:00 presso il Parco delle Risorgive del Bacchiglione di Dueville in via Bissolati 7 – BVR Banca Fondazione QuVi

L’incontro, promosso da BVR Banca in collaborazione con la Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità di Vita, sarà dedicato ad affrontare delle tematiche estremamente attuali e molto sentite dalla collettività.

BVR Banca parlerà infatti di finanza sostenibile,

ovvero di come è possibile applicare il concetto di sviluppo sostenibile all’attività finanziaria garantendo un uso razionale delle risorse in modo da non compromettere la capacità delle risorse stesse di continuare a produrre valore nel tempo.

La finanza sostenibile si pone l’obiettivo di creare valore nel lungo periodo indirizzando i capitali verso attività che non generino solo un plusvalore economico, ma che siano al contempo utili alla società e non superino le capacità di carico del sistema ambientale.

Si parlerà poi delle numerose progettualità della Fondazione QuVi con le quali si cerca di dare una risposta concreta ai bisogni sociali e culturali delle nostre comunità creando opportunità di crescita e sviluppo per il territorio vicentino ed un patrimonio di fiducia reciproca tra i cittadini, attivando le risorse del territorio e promuovendo la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale.

Anche la scelta della location non è casuale, ma anzi in perfetta sintonia con lo spirito di sostenibilità della serata. Il Parco delle risorgive del Bacchiglione risulta infatti un’area protetta di grande pregio naturalistico dove vivere la natura, esplorarla con rispetto e rilassarsi.

Per godere appieno di questo di questo patrimonio naturalistico, al termine dell’incontro è stata organizzata una visita al parco con delle guide autorizzate.

L’ingresso all’evento risulta libero.

Per questioni organizzative è richiesta la registrazione sul sito www.bvrbanca.it

RISORGIVE DEL BACCHIGLIONE

via Bissolati – Dueville – VICENZA

info@risorgivedelbacchiglione.it

VIENI A TROVARCI RISPETTANDO L’AMBIENTE!



In prossimità dell’ingresso delle Risorgive è presente un parcheggio con pochi posti auto, pertanto vi consigliamo di parcheggiare la vostra auto presso il parcheggio della chiesa di Vivaro.

Da lì troverete una comoda e nuova pista ciclopedonale che vi condurrà lungo il fiume fino alle Risorgive del Bacchiglione. La passeggiata è lunga circa 2,5 km.

Coordinate GPS 45°37’39.1″N 11°31’43.4″E