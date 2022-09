Buono libri, domande di contributo regionale fino al 17 ottobre

Anche quest’anno c’è la possibilità di fare richiesta del buono libri della Regione Veneto, ovvero contributi economici da utilizzare per l’acquisto di libri di testo e di contenuti didattici alternativi, per famiglie con un determinato reddito e con figli iscritti in scuole secondarie di primo e secondo grado o scuole di formazione professionale accreditate dalla Regione Veneto.

La richiesta di contributo si potrà fare esclusivamente online, fino al 17 ottobre 2022,

accedendo alla pagina “Buono libri 2022-2023” del sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb) e utilizzando la propria identità digitale Spid, Cie (carta d’identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi).

Per convalidare la domanda, il richiedente dovrà inviare la documentazione completa, come indicato nel sito del Comune, entro le 12 del 17 ottobre 2022 al Servizio istruzione, sport, partecipazione del Comune di Vicenza. È possibile mandare la documentazione a mezzo posta raccomandata (al Servizio istruzione, sport, partecipazione, in Levà degli Angeli 11, 36100 Vicenza), via e-mail (libriditesto@comune.vicenza.it) o via Pec (vicenza@cert.comune.vicenza.it).

Verrà concesso un contributo al massimo di 150 o 200 euro, a seconda della fascia Isee e del numero di domande pervenute.

Il contributo è finalizzato alla copertura totale o parziale delle spese per l’acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi indicati dalle istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere nelle stesse.

Sono escluse le spese per l’acquisto di dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico e dotazioni tecnologiche (cancelleria, calcolatrici, stecche, personal computer, tablet, telefoni cellulari ecc..).

Ai fini dei controlli, la documentazione delle spese sostenute deve essere conservata per cinque anni dalla data di ricevimento del contributo.

Tutte le informazioni sui requisiti per accedere al beneficio e sulle modalità per la presentazione della domanda sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza (https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42728,174714).