“Martedì 20 settembre l’ex Ministra alla salute e candidata nel collegio vicentino del senato Beatrice Lorenzin sarà ospite del PD Vicentino in un tour degli ospedali della provincia per mettere l’attenzione su un tema importante come la sanità – così Davide Giacomin, Segretario Provinciale del Partito Democratico – Beatrice Lorenzin a Vicenza

Il tour toccherà l’ospedale di Noventa, l’Ipab di Vicenza, l’ospedale di Bassano.

Ancora una volta il Pd vicentino sottolinea quanto importante sia la salute e la sanità nel territorio.

Gli anni appena passati del Covid hanno reso tutti consapevoli dell’importanza della sanità pubblica. Abbiamo visto nel tempo – continua Davide Giacomin – una discesa costante dei servizi e della qualità della Sanità in Veneto e una privatizzazione che è presente di fatto nella nostra sanità regionale.

I medici di base sono sempre di meno e non è garantita la possibilità a tutti di avere un dottore di riferimento nel territorio.

Come Partito Democratico continueremo a ribadire quanto la salute dei cittadini sia importante e quanto il SSN debba essere rafforzato per dare continue risposte a tutti i cittadini

