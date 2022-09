Bassano del Grappa: elezioni politiche 25 settembre 2022

Come noto, il 25 settembre 2022, dalle 7.00 alle 23.00, si terranno le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette con decreto del Presidente della Repubblica del 21/07/2022, n. 97 pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 169.

In tale occasione, l’Ufficio elettorale di via G.B. Verci 33 viene aperto al pubblico con orario straordinario nelle giornate di seguito indicate per il rilascio delle tessere elettorali:

lunedì 19 settembre dalle ore 14.30 alle 17.30

martedì 20 settembre dalle ore 14.30 alle 18.00

mercoledì 21 settembre dalle ore 14.30 alle 17.30

giovedì 22 settembre dalle ore 14.30 alle 17.30

venerdì 23 settembre dalle ore 9.00 alle 18.00

sabato 24 settembre dalle ore 8.30 alle 18.00

domenica 25 settembre dalle ore 7.00 alle 23.00

Come ogni anno è disponibile il servizio di trasporto ai seggi per le persone impossibilitate alla deambulazione e che non abbiano possibilità di recarsi ai seggi.

Per prenotare il servizio chiamare il numero 0424 519315 o 0424 519317 e fornire generalità, indirizzo e numero di telefono dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dal 19 al 24 settembre 2022.

Il servizio verrà svolto nella giornata di votazione, ossia domenica 25 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

A causa della temporanea inagibilità della Scuola Elementare “A. Gabelli”, si comunica agli elettori che votano presso il seggio n. 28 che dovranno recarsi ad esprimere il proprio voto presso la Scuola Media Bellavitis/ex A. Manzoni con accesso da via Colombare 4.

Tutte le informazioni relative alle elezioni sono disponibili del sito del Comune di Bassano del Grappa www.comune.bassano.vi.it