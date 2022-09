Back to the Future

Assemblea 2022 del L’appuntamento, mercoledì 5 ottobre ospitato da CUOA Business School (Altavilla Vicentina), dedicato al tema del passaggio generazionale in azienda – Back to the Future



“C’è un tema che riguarda, in modo trasversale, gran parte delle aziende del nostro territorio e che non va né trascurato né sottovalutato.

Si tratta del cosiddetto ‘passaggio generazionale’, espressione che raccoglie quel complesso insieme di attività che ruotano attorno all’avvicendamento delle generazioni alla guida delle imprese a matrice familiare”.

“Si tratta di un tema cruciale

perché da questo ‘passaggio di testimone’, dal modo in cui viene gestito, dipende in molti casi la vita stessa delle aziende, e di conseguenza la tenuta a lungo termine del sistema produttivo e sociale che caratterizza non solo il Vicentino, ma più in generale l’intero Paese”.

Così Camilla Cielo, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza, introduce l’argomento a cui è dedicata l’Assemblea annuale degli industriali berici under 40.

“Back to the Future – Passaggio generazionale: istruzioni per l’uso” è il titolo dell’appuntamento, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che si terrà mercoledì 5 ottobre, a partire dalle 17.00, presso la sede di CUOA Business School (Altavilla Vicentina).

“L’obiettivo che ci siamo dati è di affrontare la questione in modo pragmatico e da più punti di vista. Si parlerà infatti non solo di passaggio generazionale in senso stretto, ma anche – in senso più ampio – di continuità aziendale e di crescita.

Lo faremo grazie alla testimonianza di imprenditori e imprenditrici che racconteranno la loro storia; ma anche grazie all’intervento di docenti e professionisti, che ci aiuteranno a inquadrare al meglio sia gli aspetti relazionali, sia gli aspetti più tecnici che entrano in gioco quando ci si trova ad affrontare la fase in cui occorre organizzare il futuro di un’impresa, con la consapevolezza che le proprie scelte avranno delle ricadute anche sulle comunità in cui operiamo” sottolinea la presidente Cielo (foto in copertina)

Dopo l’apertura dei lavori con: Camilla Cielo,

Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Vicenza;

Laura Dalla Vecchia, Presidente Confindustria Vicenza;

Cristina Balbo, Direttore Regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo;

Giuseppe Caldiera, Direttore Generale CUOA Business School;

Animeranno il dibattito, condotto e moderato dalla giornalista Anna Iselle: Giovanni Foresti, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo;

Luca Brambilla, Direttore Accademia di Comunicazione Strategica;

Mile Perris, Founding Partner Perris e Associati;

Silvia Nicolis, Museo Nicolis e Gruppo Lamacart;

Erica Canaia, Fimic; Giulio Pedrollo, Gruppo Pedrollo; Andrea Beretta Zanoni, Università degli Studi di Verona.

La chiusura dei lavori è affidata a Marco Dalla Bernardina, presidente Consiglio Regionale Giovani Imprenditori Confindustria Veneto.

Vicenza, 28 settembre 2022