B.Motion Musica: sabato 3 settembre

Suoni della città ed elettronica per scoprire la musica del presente e del passato. Nel Chiostro del Museo Civico si conclude B.Motion Musica.

Anche quest’anno B.Motion musica si conclude con tre appuntamenti imperdibili all’insegna delle sperimentazioni sonore e visive.

Sabato 3 settembre a partire dalle 17.30 il Chiostro del Museo Civico ospiterà Enrico Malatesta con Chiara Pavolucci, a seguire Glauco Salvo per concludere la serata con il sassofonista Bendik GIske, mentre alle 19.30 in Sala Chilesotti del Museo sarà possibile tuffarsi nel passato musicale di Bassano con la proiezione del film Bassano Settanta.

Gli eventi sono inseriti nel ricco cartellone di B.Motion musica, la sezione a cura di Operaestate Festival e dedicato ai diversi linguaggi della musica contemporanea.

Quest’ultima e quarta giornata di B.Motion Musica

prende avvio alle 17.30 nel Chiostro del Museo Civico dove Enrico Malatesta e Chiara Povolucci presentano il progetto Manicula, un format di ricerca artistica volto ad unire immagine e suono per esplorare il tema del vivere la città e il suo paesaggio attraverso la pratica del camminare.

Manicula è un progetto che si è sviluppato su due livelli progettuali e di interazione con il pubblico: durante la residenza artistica sono stati mappati i luoghi di Bassano di particolare interesse sonoro o visivo per poi creare una serie di esercizi/pratiche di ascolto e osservazione attuabili in situ, attraverso l’uso di simboli specifici che guidano un’esperienza alternativa di cammino e di scoperta della città.

In un secondo momento è stata creata una narrazione visiva sottoforma di journal, risultato della ricerca di fenomeni sonori condotti nella città; una sorta di diario di bordo fatto di suoni e immagini della città poi reso disponibile sul sito web del progetto.

Per B.Motion Musica i due artisti presenteranno alla città di Bassano il risultato della loro ricerca mettendo in luce percezioni visive e paesaggi sonori ancora inesplorati.

A seguire un altro progetto che riflette sui suoni del territorio:

Field Studies di Glauco Salvo, una serie di studi sul field recording come pratica di ascolto attivo, di indagine acustica del territorio, e di ricerca sulle possibilità di alterazione percettiva della realtà, innescate dalla tecnologia di registrazione e riproduzione audio.

Queste registrazioni hanno dato poi vita nel 2020 ad una collana indipendente in formato digitale e su cassetta. Durante un periodo di residenza nella città di Bassano, Glauco Salvo ha potuto dedicarsi all’esplorazione sonora del territorio, raccogliendo registrazioni audio ambientali, in seguito rielaborate attraverso l’intrusione di suoni elettronici ed elettroacustici insieme a sonorità create da oggetti inediti.

I brani realizzati saranno presentati in occasione di B.Motion Musica e resi disponibili per lo streaming e il download gratuito.

La ricerca sonora e acustica è il filo conduttore della giornata che si conclude

con un altro sperimentatore, il sassofonista norvegese Bendik Giske che si esibirà alle ore 21 nel Chiostro del Museo Civico.

Ispirandosi tanto al jazz quanto all’elettronica Bendik Giske riesce a creare con il suo sassofono i loop tipici della musica elettronica, attraverso la tecnica della respirazione circolare, impiegata fino ad esaurire la forza fisica e portando il proprio corpo allo stremo.

Il corpo è infatti centrale nella pratica artistica del sassofonista che ne rivendica la forza ma anche la vulnerabilità, riprendendo l’esperienza di danza tradizionale di Bali, praticata da bambino e il ruolo del corpo in un’epifania di musica elettronica vissuta a Berlino, città natale adottiva.

Andando oltre i limiti della musica e del corpo Bendik incanta il pubblico nelle sue performance, presentate e commissionate da numerose istituzioni artistiche, tra cui il MoMa e Art Basel, per citarne solo alcune.

Non solo musica contemporanea, durante la giornata sarà possibile anche viaggiare indietro nel tempo e tornare alla Bassano degli anni Settanta, con i suoi protagonisti, le testimonianze di artisti e collezionisti che hanno vissuto in prima persona anni di vivacità culturale e cambiamenti sociali.

Un’indagine che ha portato alla produzione del film Bassano Settanta, in proiezione in Sala Chilesotti alle 19.30, con la regia e sceneggiatura di Edoardo Gottin.

Tra passato e presente, ricerca e sperimentazione si conclude anche quest’anno la rassegna di B.Motion musica.

Biglietti: biglietto unico 5€ per ciascun spettacolo, o 15 euro per tutti gli spettacoli in programma.

Info: Biglietteria 0424524214.

Tutto il programma su: www.operaestate.it

Info: Ufficio Stampa Operaestate

comunicazionefestival@comune.bassano.vi.it

(Bassano del Grappa)