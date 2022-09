Polizia, pregiudicato nigeriano ricercato in Germania – Arrestato ricercato nigeriano



Nella giornata di ieri, gli Agenti della Squadra Mobile hanno proceduto all’ arresto nei confronti di un cittadino nigeriano – tale O.T., 42enne domiciliato a Vicenza – in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo emesso lo scorso mese di Marzo dal Tribunale di Augsburg (Germania).

Il provvedimento della Autorità Giudiziaria tedesca è stato emesso a seguito della condanna a 2 anni di reclusione alla quale è stato sottoposto O. T., ritenuto colpevole di aver venduto in più occasioni svariate quantità di sostanze stupefacenti.

A carico di O.T., inoltre, risultano in Italia precedenti penali e/o di Polizia di varia natura e gravità, per reati quali atti persecutori, appropriazione indebita, estorsione, violazione della legge sugli stupefacenti nonché una condanna con sospensione della pena emessa dal Tribunale di Padova per possesso e fabbricazione di documenti falsi.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza in attesa dell’iter giudiziario finalizzato alla sua consegna alle Autorità tedesche.

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 30 settembre 2022