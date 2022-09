Antica Fiera del Soco 2022

Il 9 settembre il via, il 10 settembre l’inaugurazione ufficiale con le autorità – “Padrini” i campioni di ciclismo Alessandra Cappellotto e Gianni Bugno – Antica Fiera del Soco

Tutto è pronto a Grisignano di Zocco

per la partenza dell’Antica Fiera del Soco, che torna dopo tre lunghi anni di attesa, con due edizioni saltate a causa della pandemia.

Si rinnova dunque l’appuntamento con la più antica e partecipata Fiera popolare del Veneto: una tradizione che si rinnova dalla metà del XIII secolo, per una manifestazione che nelle ultime edizioni, nell’arco di una settimana, era arrivata a richiamare circa 850 mila visitatori per la grande festa di fine estate.

Venerdì 9 settembre le aree fieristiche apriranno alle 18. Alle 21 in Piazza Europa la sfilata Soco in Moda, organizzata dai Commercianti di Grisignano, che avrà per “padrini” gli ex campioni del mondo di ciclismo Alessandra Cappellotto e Gianni Bugno.

I due ospiti annunceranno in particolare l’evento in programma per la mattina successiva, sabato 10 settembre: alle 12 è previsto l’arrivo in Fiera della biciclettata Pedalando per il Futuro, organizzata con la Fondazione San Bortolo per sostenere l’implementazione del reparto di terapia semi-intensiva pediatrica dell’Ospedale di Vicenza; Cappellotto e Bugno guideranno il gruppo composto anche da alcuni Sindaci dei Comuni dell’Ulss 8, con partenza dal Teatro Comunale di Vicenza e passaggio dal San Bortolo prima dell’arrivo in Fiera a Grisignano.

Nel programma fieristico di sabato 10

spicca poi l’inaugurazione ufficiale che si terrà alle 16 al ristorante Al Zocco, proprio al confine tra le province di Vicenza e Padova, là dove secondo la tradizione la Madonna apparve a due contadinelli attorno alla metà del XIII secolo e si diede origine alla Fiera.

Interverranno molte autorità, tra le quali il ministro per le disabilità Erika Stefani, il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, il presidente della provincia di Vicenza Francesco Rucco, il presidente della provincia di Padova Vincenzo Gottardo, il presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il comandante della Caserma Ederle, colonnello Matthew Gomlak.

La mattinata di domenica 11 settembre sarà caratterizzata dal raduno di auto sportive storiche Soco Motor Fest con la partecipazione dei grandi campioni Miki Biasion e Luigi Lucky Battistolli.

La fiera proseguirà con tantissimi eventi e iniziative fino a giovedì 15 settembre. Il programma completo di tutte le giornate è disponibile sul sito www.fieradelsoco.it