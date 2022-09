Anthea Vicenza Volley nuovo test contro l’Itas Trentino

Serie A2 femminile girone B – Domani alle 16,30 (inizio riscaldamento) al Sanbàpolis di Trento allenamento congiunto “di ritorno” dopo il primo atto informale dello scorso 17 settembre in Veneto

Nuovo test all’orizzonte per l’Anthea Vicenza Volley, formazione di A2 femminile che sarà al via nella seconda serie nazionale “rosa” nel girone B.

Domani (mercoledì) le ragazze allenate da Ivan Iosi saranno di scena al Sanbàpolis di Trento nell’allenamento congiunto contro le padrone di casa dell’Itas Trentino (che militeranno nel girone A) allenate da Stefano Saja e che nel test “d’andata” si erano imposte al palazzetto dello sport di Vicenza lo scorso 17 settembre. Ora il secondo atto informale a campi invertiti, con l’inizio del riscaldamento previsto alle 16,30.

Per le biancorosse, si tratta della terza uscita della pre-season contando anche quella della scorsa settimana a Martignacco.

“I principali obiettivi – afferma alla vigilia coach Ivan Iosi – sono quelli di consolidare alcuni sistemi di muro-difesa costruiti in allenamento, rendere più fluido il nostro gioco (ancora macchinoso vista l’enorme mole di lavoro in preparazione) e perfezionare le sinergie in campo. I dati statistici definiscono un’importante crescita nei diversi fondamentali, ora cercheremo di far collimare numeri e prestazioni”.

Vicenza, 27 settembre 2022

Nella foto, un momento dell’allenamento congiunto “d’andata” tra Anthea Vicenza Volley e Itas Trentino

