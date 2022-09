Anthea Vicenza Volley abbraccia Dessaa Legros

Volley serie A2 femminile girone B – La schiacciatrice americana è sbarcata in Italia e ha iniziato ad allenarsi con la formazione guidata da Ivan Iosi.

Si avvicina sempre più a essere al completo

il gruppo di lavoro in palestra dell’Anthea Vicenza Volley, che lo scorso 22 agosto si è radunata per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di serie A2 femminile (girone B).

La formazione biancorossa ha abbracciato l’arrivo di Dessaa Legros, schiacciatrice statunitense che si è unita al gruppo allenato da Ivan Iosi per affrontare il periodo di lavoro che porterà Vicenza a debuttare in campionato domenica 23 ottobre nel derby provinciale esterno contro l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

Classe 1995, la Legros è al suo primo anno in Italia, pur avendo maturato altre esperienze in Europa. Con il suo arrivo in palestra, si completa il reparto di posto quattro che annovera anche Eugenia Ottino, Jessica Panucci, Chiara Groff e Gaia Munaron.

L’ultimo tassello in ordine temporale

sarà l’arrivo verso metà mese dell’opposta Julia Kavalenka, impegnata con la nazionale portoghese nelle qualificazioni agli Europei.

Dopo la maturazione in NCAA con il South Carolina, la banda “a stelle e strisce” ha sempre giocato nei massimi campionati in diversi Paesi: nella stagione 2017-2018 ha militato in Ungheria (MTK Budapest), per poi approdare al Thoi Avgorou, formazione della massima serie di Cipro.

Infine, dal 2019 esperienze in Grecia vestendo le maglie di Hlioupolis, AON Pannaxiakos e – nella scorsa stagione – Hlysiakos, dove per due partite (da opposta) è stata votata nel miglior 6+1 della settimana mettendo a segno 16 e 21 punti. In precedenza, è stata la terza marcatrice a Cipro e la quarta in Extra Liga ungherese.

“Ho scelto l’Italia – erano state le prime parole di Dessaa Legros in occasione della firma con l’Anthea Vicenza Volley – perché è una grande nazione dove competere e sono entusiasta di imparare e far crescere ulteriormente il mio gioco. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, direi di essere più votata all’attacco e alla difesa“.

Ora le sue primissime impressioni dopo essere sbarcata a Vicenza.

“La squadra è giovane, ma tutte le ragazze lavorano sodo e hanno un bell’atteggiamento, quindi è davvero bello entrare in palestra per allenarsi.

Per il resto, il fitto programma di allenamenti ha fatto sì che per ora abbia potuto vedere poco della città di Vicenza. Per quanto riguarda la pallavolo, da ciò che notato fin da subito staff tecnico e dirigenza sono sintonizzati sulla stessa frequenza e questo è sicuramente un bell’aspetto”.

Nelle foto di Antonio Trogu, Dessaa Legros, schiacciatrice statunitense dell’Anthea Vicenza Volley

Vicenza, 8 settembre 2022

