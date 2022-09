San Martino di Castrozza – Il pilota di Cornedo Vicentino si presenterà al via dell’appuntamento trentino da leader provvisorio del Clio Trophy Italia e del Campionato Italiano Rally Asfalto. Andrea Scalzotto: crocevia determinante

Un Rally San Martino di Castrozza che si appresta ad essere crocevia determinante nel destino di un Andrea Scalzotto fino a qui consistente.

Il pilota di Cornedo Vicentino,

nell’anno del suo debutto al volante della Renault Clio Rally 5, si presenterà al via dell’evento trentino capeggiando entrambe le classifiche che lo riguardano.

Partendo dal primario obiettivo di questa stagione 2022 il portacolori della scuderia Funny Team, sfruttando il regalo fatto da Lanzalaco al Lana, timbrerà il primo controllo orario da leader provvisorio del Clio Trophy Italia, seppure con un margine risicato sulla concorrenza.

Guardando alla provvisoria di classe Rally 5 ed annessi, nell’ambito di un Campionato Italiano Rally Asfalto giunto qui al terzultimo impegno, il vicentino risulta al comando delle operazioni.

Ad alzare l’asticella della sfida sarà la doppia validità,

con l’arrivo degli agguerriti protagonisti della Coppa Rally ACI Sport di zona tre, qui al penultimo round a coefficiente maggiorato.

“Non dobbiamo farci trarre in inganno dalla provvisoria di classifica” – racconta Scalzotto – “perchè se è vero che abbiamo fatto tesoro delle disavventure altrui è altrettanto vero che nel Clio Trophy Italia, nostro primario obiettivo, manca ancora uno scarto da gestire. Siamo primi al momento ma mancano soltanto due appuntamenti quindi al San Martino di Castrozza ci giocheremo una fetta importante, molto importante, della nostra stagione. Siamo anche primi nella classifica del CIRA, sempre con Lanzalaco alle nostre spalle, ed è innegabile che cercheremo di dare il massimo per poterlo tenere dietro. Ce la metteremo tutta, certamente.”

Un San Martino di Castrozza che, profondamente rinnovato nella sua veste, è stato già valido amico di Scalzotto, ricordando la vittoria di classe R2B firmata nell’edizione del 2020.

“Abbiamo corso qui un paio di volte” – sottolinea Scalzotto – “e, nell’edizione del 2020, abbiamo ottenuto una bella vittoria in classe R2B. Questo testimonia il fatto che la tipologia di strade che si trovano in Trentino mi piace molto, pur essendo stato totalmente modificato il percorso.”

Affiancato da Nicola Rutigliano,

sulla Renault Clio Rally 5 curata da Baldon Rally, Scalzotto sarà chiamato ad affrontare una veste a lui del tutto inedita del San Martino di Castrozza.

Si partirà Venerdì 9 Settembre, in serata, per la prima prova speciale, quella di “Gobbera” (10,15 km), per avere i primi ed importanti riscontri, non trattandosi di una spettacolo.

Al Sabato la battaglia si rinnoverà sulla rispolverata “Sagron Mis” (16,69 km), passando di nuovo per la “Gobbera” e concludendo il giro sulla rivitalizzata “Col Falcon” (14,23 km).

Due i passaggi previsti, in sequenza, per un totale di poco più di novanta chilometri totali.

“Non ho mai affrontato queste prove speciali ” – aggiunge Scalzotto – “ma non ci sarà da dormire. Cercheremo di mantenere la vetta del campionato, puntando di sicuro alla vittoria.”

Cornedo Vicentino (VI), 05 Agosto 2022

In copertina: Andrea Scalzotto, in azione nel precedente Rally Lana 2022 (immagine a cura di Mario Leonelli).