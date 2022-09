ACTION apre il suo quattordicesimo store in Italia – Nuova apertura a Vicenza con 20 nuovi assunti- Action, il discount non-food



La catena internazionale di discount non food Action continua la sua crescita in Italia e apre oggi il suo quattordicesimo store nel Paese, il secondo in Veneto. Dopo l’apertura del punto vendita di San Giovanni Lupatoto (VR), l’azienda si espande ulteriormente sul territorio con un nuovo punto vendita a Vicenza gestito da un team di circa 20 nuovi dipendenti.

Action sorprende ogni giorno milioni di clienti nei suoi oltre 2.000 negozi in Europa, offrendo prezzi bassi e un vasto assortimento di prodotti di uso quotidiano così come idee e soluzioni che rendono la vita più semplice, colorata e divertente.

Action, il discount non-food più in rapida crescita d’Europa,

continua il suo piano di sviluppo in Italia, oggi 29 settembre, con l’apertura di un nuovo punto vendita a Vicenza in Via Giovanni Battista Quadri 79. Il negozio è il quattordicesimo nel Paese e il secondo in Veneto, dove il marchio ha debuttato con l’apertura dello store di San Giovanni Lupatoto (VR).

Con questo nuovo punto vendita l’insegna rafforza la sua presenza nella regione, consolidando ulteriormente il suo progetto di crescita sul mercato italiano. Recentemente Action ha annunciato un piano di sviluppo nel paese concentrato sull’apertura di altri punti vendita entro la fine dell’anno e una campagna di assunzioni per un totale di 500 nuovi dipendenti. Per avvalorare ulteriormente il suo sviluppo in Italia, Action è recentemente entrata in Federdistribuzione – che rappresenta le aziende della Distribuzione Moderna, alimentare e non alimentare in Italia.

Ogni giorno Action sorprende i propri clienti con prezzi convenienti e un catalogo ricco e in continuo cambiamento negli oltre 2.000 negozi in Europa.

“Siamo entusiasti di questa nuova apertura in Veneto.

Con il negozio di Vicenza sempre più clienti italiani potranno vivere in prima persona la shopping experience targata Action. Il loro entusiasmo dimostra il successo della nostra formula unica: una gamma di prodotti ampia e sempre nuova, di qualità e a prezzi contenuti ” ha commentato Philippe Levisse, direttore generale di Action Italia, che ha aggiunto:

“Il gruppo ha recentemente annunciato un fatturato consolidato di 6,8 miliardi di euro (+22,7%) nel 2021 e un EBITDA operativo di 828 milioni di euro, in crescita del 36%. Nel primo trimestre del 2022 le vendite nette hanno raggiunto quota 1,8 miliardi di euro, pari a +42% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La crescita è trainata dall’incremento delle vendite periodo su periodo del 27,7%, grazie all’allentamento delle restrizioni per il contenimento della pandemia in tutti i nostri mercati”.

‘Sorpresa‘ e ‘prezzi bassi‘ distinguono Action

da molti altri discount non-food presenti sul mercato: due terzi dell’assortimento cambia costantemente con oltre 150 nuovi prodotti introdotti ogni settimana. La gamma di prodotti, composta da articoli di brand conosciuti così come a marchio privato, include 14 categorie: decorazioni, bricolage, giocattoli e intrattenimento, cartoleria e hobby, multimedia, articoli per la casa, giardino e outdoor, lavanderia e pulizia, animali domestici, sport, abbigliamento e biancheria.

Con una superficie di 865 metri quadrati, il punto vendite di Vicenza sarà aperto tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 08:30 alle 20:00 e la domenica dalle 09:00 alle 20:00.

Le aperture dei negozi Action sono organizzate dal management locale in stretta collaborazione con la sede centrale in Olanda. Il negozio è gestito da un team di 20 dipendenti – dagli addetti al negozio al direttore e all’assistente – per un totale di circa 300 dipendenti in Italia.

Action assume persone di diversa provenienza e offre condizioni di lavoro flessibili. Grazie alla struttura dei negozi, ai piani di crescita e alla cultura dell’azienda, Action non solo crea nuovi posti di lavoro per le comunità locali, ma offre anche opportunità di crescita ai dipendenti.

Action assume nuovi dipendenti

Per sostenere la sua crescita in Italia, Action intende proseguire la campagna assunzioni per raggiungere una quota di 500 dipendenti entro la fine del 2022. In Europa Action ha 68.000 dipendenti, di cui 5.786 assunti nel 2021. Grazie alla struttura dei negozi, ai piani di crescita e alla cultura dell’azienda, Action non solo crea nuovi posti di lavoro per le comunità locali ma offre anche opportunità di crescita ai dipendenti.

Solo lo scorso anno 2.178 persone sono state promosse internamente e 33.759 sono state formate. L’azienda, inoltre, è impegnata sul fronte della diversità: la sua forza lavoro è composta da persone di 124 nazionalità diverse e il 72% dei dipendenti è costituito da donne.

“Siamo orgogliosi del nostro team italiano. Le loro professionalità e dedizione ci hanno permesso di aprire il nostro decimo negozio in un solo anno”, spiega Davide Patruno, responsabile delle risorse umane di Action Italia. “Come datore di lavoro, Action è estremamente attento al benessere dei suoi dipendenti. Offriamo condizioni di lavoro flessibili e un ambiente sano. È un modo per l’azienda di assumere i migliori dipendenti e aiutarli a crescere. Non vediamo l’ora di accogliere nuovi colleghi di talento nel nostro team”.

Progressi sostenibili ogni giorno

L’approvvigionamento e la produzione sostenibili sono essenziali per il futuro e la crescita responsabile di Action. Action sta agendo sul cambiamento climatico al fine di ridurre, entro il 2030, il totale di emissioni di CO 2 delle proprie attività del 50%, rispetto a quanto accadeva nel 2020. Entro il 2024, nessuno dei negozi Action utilizzerà gas.

“Action può essere un attore importante in questo contesto rendendo i prodotti più sostenibili accessibili a tutti. Abbiamo le dimensioni e la posizione per fornire ai nostri clienti prodotti sostenibili e di buona qualità al prezzo più basso. Come rivenditore leader nel settore dei discount, consideriamo una nostra responsabilità lavorare costantemente per migliorare i nostri prodotti, la nostra supply chain e per ridurre le emissioni di CO 2 .

Sempre nel 2021, abbiamo concretizzato ulteriormente i nostri piani sulla circolarità dei prodotti al fine di ridurre le emissioni di carbonio di quelli a più alto volume e aumentarne la circolarità. Nel 2022, questi piani saranno pronti per l’intera gamma” ha spiegato Philippe Levisse.

Dal 2021, il 70% dei prodotti in legno e l’86% di quelli in cotone di Action provengono da fonti maggiormente sostenibili. Un processo che si è sviluppato più velocemente di quanto pianificato tanto che Action prevede di raggiungere l’obiettivo del 100% di materie prime da fonti sostenibili entro il 2024.

Informazioni su Action

Action è il discount non-food in più rapida crescita in Europa, con una varietà di circa 6.000 prodotti in continuo cambiamento in più di 2100 negozi in cui gravitano oltre 12 milioni di clienti ogni

settimana. Ogni settimana 8 milioni di consumatori visitano il sito web di Action.com.

Action impiega oltre 65.000 persone di oltre 124 nazionalità diverse che operano in 10 Paesi. Con un assortimento sempre più sorprendente a prezzi più bassi, Action punta sul continuo miglioramento dei propri prodotti sia in termini di qualità che di sostenibilità.

La promessa di Action “Prezzi ridotti. Grandi sorrisi”.

Sito web: www.action.com

Milano, 29 settembre 2022