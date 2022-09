In estate 330 contatti a sostegno di anziani e persone in difficoltà – A Vicenza non sei solo



Assessore alle politiche sociali: “Un servizio per far sentire concretamente la nostra vicinanza ai cittadini. Già prevista la proroga per un anno”

Sono 330 i contatti arrivati allo sportello

“A Vicenza non sei solo” da inizio giugno a fine agosto. Pensato per dare informazioni e supporto a cittadini in stato di difficoltà, ad anziani e a persone sole, lo sportello ha ricevuto nei mesi estivi 302 chiamate e ricevuto in presenza 28 utenti.

Le richieste principali hanno riguardato i trasporti per visite mediche o esami, informazioni e supporto per i bonus e sostegni economici e l’emergenza ucraina. È di circa 62 anni l’età media dei cittadini che si sono rivolti allo sportello.

“Si tratta di un servizio importante di assistenza e sostegno – afferma l’assessore alle politiche sociali – per far sentire concretamente la vicinanza alle persone sole e in difficoltà, siano essi anziani, famiglie fragili e chiunque necessiti di informazioni.

Riteniamo che questo fondamentale sportello continui ad operare a supporto dei cittadini e ci siamo già impegnati alla proroga per un anno, fino a fine 2023”.

Nel dettaglio, a giugno ci sono state 83 chiamate e 8 utenti ricevuti su appuntamento; a luglio sono stati rispettivamente 114 e 7 e ad agosto 105 e 13.

Tipologie di richieste

In questi mesi lo sportello ha ricevuto soprattutto richieste relative a informazioni generali (16,4%), su servizi e uffici comunali o di altri enti e associazioni; all’attivazione di trasporti per visite mediche o esami (12,4%); al bonus utenze domestiche (5,2%), al contributo famiglie (9.4%) e ad altri sostegni economici (11,5%); all’emergenza ucraina (10,9%), con domande sulle procedure in questura e per l’assistenza sanitaria, sulle modalità di richiesta del contributo di sostentamento e di alloggio, sull’iscrizione a scuola e sulla ricerca di lavoro.

Le altre principali tipologie di domande sono inerenti ai volontari civici (6,4%), ai servizi per gli anziani (3,3%), con richieste di informazioni sui centri aggregativi aperti in estate per difendersi dal caldo e contrastare la solitudine, all’assistenza domiciliare (2,7%), a farmaci e spesa a domicilio (2,4%), alla compagnia (2,4%), all’emergenza Covid (2,1%), per le prenotazioni di vaccini e tamponi o per un aiuto con la spesa in caso di isolamento, all’assegno unico (1,5%), ai servizi dell’Aulss (1,2%) e al supporto psicologico (0,9%).

Servizi attivati

Lo sportello ha risposto con l’attivazione di diversi servizi. Tra i quali, il contatto tra i cittadini in difficoltà e i servizi sociali (67,9%), il rinvio al Csst (7,3%) o ad altri enti o associazioni (3%).

Le richieste di trasporto sono state soddisfatte dall’associazione Senior Veneto per quanto riguarda gli anziani o le visite mediche (3,9%) e da Unitalsi per utenti fragili che necessitano di visite mediche e controlli (0,9%).

È stato fornito, inoltre, supporto nelle domande di contributo per famiglie fragili (2,7%), nel prendere un appuntamento allo sportello (2,7%), nelle procedure online dell’Aulss (1,2%), nella prenotazione del vaccino anti Covid (1,2%) e nel prendere appuntamento in Comune (0,6%).

Non sono mancati l’ascolto e supporto emotivo soprattutto agli anziani fragili (0,9%), l’attivazione di volontari per fare compagnia ai meno giovani (0,3%) e di compagnie telefoniche per le chiamate degli operatori agli anziani in solitudine (0,6%).

Anziani

L’età media dei cittadini che si sono rivolti allo sportello da giugno ad agosto si è attestata attorno ai 62 anni. Negli ultimi tre mesi sono inoltre aumentate le chiamate da parte di cittadini over 80, pari al 23% del totale, mentre gli over 90 che hanno chiamato sono stati quasi l’8%.

Relativamente al genere, spicca nettamente la prevalenza di utenza femminile, rispetto a quella maschile.

A Vicenza non sei solo

Lo sportello, gestito dall’assessorato alle politiche sociali con la cooperativa La Casetta, vede la collaborazione di alcune associazioni del territorio, quali Unitalsi, Senior e Aster Tre. Può contare, inoltre, sul prezioso apporto dei volontari civici, cittadini che offrono spontaneamente il loro tempo e il loro supporto.

È possibile contattare il numero 0444 221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,250025.

Vicenza, 14 settembre 2022