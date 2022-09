A tu per tu: l’amministrazione di Recoaro Terme incontra i cittadini

L’Amministrazione recoarese torna ad incontrare i cittadini delle frazioni e contrade con un nuovo ciclo di incontri che prenderà il prossimo 5 ottobre.

Quattro le serate già messe in calendario da Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati, nei 4 mercoledì di ottobre con ritrovo alle 20.00. Sarà l’occasione per aggiornare sul prosieguo dell’attività amministrativa e rispondere a dubbi e domande dei cittadini.

“Archiviate, si spera, le principali limitazioni a cui ci ha costretto il Covid – spiega il Sindaco, Armando Cunegato – sentiamo il bisogno di tornare a vederci faccia a faccia con i cittadini. Tanto si è fatto e raccontato in questi primi anni di mandato, ma è anche vero che i cittadini hanno spesso dubbi e quesiti a cui non sono post o comunicati stampa a poter rispondere completamente. Per questo nelle serate che terremo dalla prossima settimana, ad una prima illustrazione delle opere e dei progetti realizzati o in corso, seguirà un confronto diretto con i residenti di frazioni e contrade. Da loro ci aspettiamo, come è giusto che sia, richieste e segnalazioni puntuali, ma anche stimoli per rendere sempre più efficace l’intervento del Comune. Questi incontri, inoltre, serviranno a smorzare piccole e grandi polemiche, per restituirci quella fiducia nel prossimo futuro di cui Recoaro Terme ha estremo bisogno per poter ripartire e trovare una nuova dimensione di paese a misura di residenti e turisti.”

Questi i primi quattro appuntamenti:

Mercoledì 5 ottobre, ore 20.00 – Merendaore (Locanda Mezzo Cason)

12 ottobre, ore 20.00 – Parlati (Sala parrocchiale)

Mercoledì 19 ottobre, ore 20.00 – Valcalda (Sede Polisportiva)

e 26 ottobre, ore 20.00 – Fongara (ex scuole)

Tutte le serate si terranno nel rispetto delle vigenti misure sanitarie. Si consiglia di indossare la mascherina FFP2.