A Lonigo torna la “6 ORE DEL PRINCIPE”

Un weekend di sport…. e non solo – Torna nel primo weekend di settembre la “6 Ore del Principe” e Lonigo si trasforma per due giorni nella città delle due ruote.

Sabato e domenica 3 e 4 settembre,

infatti, la città ospiterà, all’interno del Parco di Villa San Fermo e in collaborazione con l’asd Palladio Itinerante, la decima edizione della manifestazione ciclistica.

“Un’edizione molto particolare – spiega l’assessore allo sport Andrea Castiello – poiché quest’anno, oltre alla tradizionale gara di mountain bike, è stato organizzato un nutrito programma per tutte le età, per un weekend di iniziative che andranno oltre lo sport”.

Si inizia sabato 3 settembre alle 10.30 a Villa San Fermo con una gimkana in mountain bike per ragazzi, mentre alle 12 scoccherà l’ora della “6 Ore del Principe”, che si concluderà alle 18.

La vera novità è tutto ciò che animerà Piazza Garibaldi: sabato 3 settembre alle 15 alle 19 il Vespa Club Lonigo organizzerà una gimkana per bambini mentre l’Istituto Pavoni e l’asd Palladio Itinerante saranno presenti per far conoscere le loro attività.

Dalle 20 in poi, spazio al buon cibo con “Food, music & wine” a cura dell’azienda agricola Vini Santa Colomba, nell’ingresso monumentale di Villa San Fermo.

Domenica 4 settembre, invece, si inizierà alle 8.30 sempre in Piazza Garibaldi dove partirà un giro in mountain bike-gravel di due ore circa, per scoprire insieme i Colli Berici. Alle 9, sempre in Piazza Garibaldi, il Cai di Lonigo propone una camminata sui colli di circa 2 ore.

“Invito tutti i cittadini a questo weekend all’insegna del divertimento e della scoperta del nostro territorio – conclude Castiello – dove lo sport sarà il protagonista.

Perché Lonigo è città delle due ruote, dello sport, del tempo libero”.

Lonigo, 1 settembre 2022

