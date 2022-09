1° Slalom Monte di Malo: aperte le iscrizioni

Dopo rally, cronoscalate e regolarità, arriva una nuova proposta dal Rally Club Team che organizza per la prima volta uno slalom nel Vicentino.

Monte di Malo si prepara ad ospitare il 15 e 16 ottobre un fine settimana di sport e passione. In abbinata, anche la regolarità turistica

È una nuova proposta del Rally Club Team

quella che va ad arricchire il calendario delle gare nella provincia di Vicenza, grazie all’inserimento del 1à Slalom Monte di Malo che si svolgerà nell’omonima località sabato 15 e domenica 16 ottobre con abbinata la gara di regolarità turistica.

Il 1° Slalom Monte di Malo è stato fortemente voluto dalla locale amministrazione comunale soprattutto per colmare l’assenza di coinvolgimento in manifestazioni automobilistiche di una località che in passato è spesso stata parte dei Rally Campagnolo degli anni ’70 e anche del Città di Schio, ma anche con lo scopo di promuovere il territorio e dare un impulso alle attività locali; il tutto con la collaborazione e il patrocinio dell’Automobile Club Vicenza.

Passando al lato pratico ed estrapolando le informazioni dal Regolamento particolare di gara in fase di approvazione, le iscrizioni sono già aperte e sarà possibile perfezionarle entro le 24 di lunedì 10 ottobre prossimo.

Dalle 15 alle 17.30 di sabato 15 si svolgeranno le operazioni delle verifiche – sportive e tecniche – presso il Municipio in Piazza Don G. Montanaro, replicate anche dalle 7 alle 8.30 dell’indomani.

Alle ore 10 la gara entrerà nel vivo con la manche di ricognizione del percorso che misura 2.990 metri e lungo il quale saranno nove le postazioni con le file di birilli.

Dalle 11 la partenza della prima delle tre manches di gara secondo il seguente ordine: Energie Alternative, Auto Storiche, Racing Start, Racing Start Plus, Gruppi N e A, Bicilindriche, Gruppo Speciale Slalom, E1 Italia, Prototipi Slalom, E2 Silhouette, VST Monoposto per finire con le E2 SS e E2 SC.

A seguire le vetture della regolarità turistica

che transiteranno nel percorso di gara suddiviso in quattro settori dalla lunghezza variabile e con tempi calcolati su una media inferiore ai 40 Km/h.

Le vetture della regolarità saranno suddivise in due Raggruppamenti: il primo per quelle costruite fino al 1981 compreso e il secondo per quelle costruite dopo.

All’interno dei Raggruppamenti, tre le classi previste: fino a 1100 centimetri cubici, fino a 1600 e oltre 1600.

Monte di Malo (VI), 17 settembre 2022

Per ulteriori informazioni e le planimetrie del percorso si rimanda al sito www.rallyclubisola.it