Zermeghedo: deceduto un operaio

Alle 9:40, di venerdì,

i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Galileo Galilei a Zermeghedo per un incendio all’aperto di alcuni bancali di legno e altro materiale: deceduto un operaio.

I pompieri arrivati da Arzignano, all’ingresso nel piazzale della ditta, hanno trovato riverso a terra l’uomo.

Il manutentore stava provando a spegnere l’incendio con un altro operaio che si trovava casualmente in azienda in quando chiusa per ferie: sentite le sirene il compagno è andato incontro ai pompieri.

All’ingresso nel cortile dei vigili del fuoco, l’uomo, un 48enne residente a Cornedo, si trovava a terra privo di sensi.

Il personale ha subito messo in sicurezza l’operaio e iniziato le operazioni di RCP, (rianimazione cardio polmonare), dando l’allarme al SUEM e defibrillando più volte l’infortunato, mentre un altro vigile del fuoco si occupava dell’incendio, subito circoscritto e spento.

Il personale sanitario ha proseguito a lungo le operazioni di rianimazione, purtroppo il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo.

Sul posto personale dello Spisal, carabinieri e il magistrato di turno. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco presenti anche con il funzionario di guardia e il capo servizio.