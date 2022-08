Visioni di danza 2022: ultimo appuntamento a Forte Interrotto Asiago

Danza al forte è l’ultimo appuntamento del festival che si svolgerà a Forte Interrotto Asiago. Ideato dal coreografo e direttore artistico Luciano Padovani per la compagnia Naturalis Labor, Visioni di danza. Un fesival che si è svolto a Vicenza, Valli del Pasubio e ad Asiago. Un festival di danza site specific dove i luoghi sono stati i veri protagonisti di questa interessante rassegna che ha visto alternarsi alcune delle più interessanti compagnie di danza contemporanea italiane.

La danza torna a Forte Interrotto, ormai un appuntamento consolidato che l’Assessore alla Cultura Michela Rodeghiero ha voluto riproporre anche quest’anno.

“Proporre la danza al Forte Interrotto è stata una mia idea fin dal festival Forti in Scena (2006). A Forte Interrotto abbiamo avuto sempre un bellissimo pubblico e la location e la passeggiata per arrivare è molto bella. Quest’anno ho scelto tre proposte, tra queste ho inserito anche una mia coreografia, Prelude, che sta riscuotendo un notevole successo in molti festival nazionali” dichiara Luciano Padovani.

Domenica 28 agosto

alle ore 16,30 la piazza d’armi del forte diventa dunque il palcoscenico di tre compagnie nazionali che presenteranno tre diversi lavori.

L’intenso e magico Perdutamente per le coreografie di Paola Vezzosi (compagnia Adarte). La scena si apre con un immaginario post-mortem di chi si amò “da morire”: Giulietta e Romeo. Le due anime reincarnano, in una presenza intermittente e discontinua, l’amore folle che li mosse in vita. Un’alternanza scoordinata di vita e morte Eros, l’amore: la causa propulsiva a cui il corpo risponde obbediente. Il tempo dell’amore risponde a regole sue sa esplodere nell’attimo, si logora nei giorni, si riaccende dopo spento.

Seguirà l’assolo di Claudio Pisa ‘Delirante tenerezza’ (compagnia Fabula Saltica)

Se per la mamma la gravidanza ed il parto sono un’esperienza indimenticabile ed estremamente coinvolgente, poiché vissuta in prima persona, la nascita di un figlio è un avvenimento eccezionale anche per il papà, che spesso però realizza solo più tardi, alla vista del proprio bambino, quanto sia meraviglioso ciò che sta accadendo. “Questo è quello che è accaduto a me, e la storia che voglio raccontare è la mia, le mie emozioni e le mie gioie”.

Chiuderà il pomeriggio il suggestivo e vibrante Prélude,

su musiche del Prélude à un après-midi d’un faune di Claude Debussy e con le coreografie di Luciano Padovani per la compagnia Naturalis Labor.

In un’atmosfera rarefatta, Giuseppe Morello (il Fauno) ha le posture morbide e scattanti del fauno destatosi dal letargo dei sensi, mentre le due ninfe gemellari, Jessica D’Angelo e Alice Carrino, a lui avvinte, intrecciano pose di neoclassica fattura “canoviana”. Un’insieme della danza fluido, veloce, avvolgente che brilla per bellezza compositiva e acutezza di linguaggio. Creato in occasione del duecentenario di Antonio Canova (1822-2022).

In caso di maltempo invitiamo il pubblico a contattare la segreteria organizzativa. In caso di pioggia lo spettacolo sarà proposto al teatro Mille Pini.

Per informazioni e prenotazioni: www.visionididanza.org

visionididanza@gmail.com

direzione artistica: Luciano Padovani

info@naturalislabor.it