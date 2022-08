Incontraformazione ITS: dal 5 al 7 settembre ciclo di incontri online sui percorsi di istruzione tecnica superiore in Veneto

Veneto Lavoro e Fondazioni ITS Academy organizzano

una nuova edizione del ciclo di incontri online per presentare a giovani e adulti diplomati l’offerta di corsi in partenza in autunno su tutto il territorio regionale. Per partecipare è necessario iscriversi online entro il 28 agosto

Dal 5 al 7 settembre torna IncontraFormazione ITS, l’iniziativa dei Centri per l’impiego promossa da Veneto Lavoro e Regione del Veneto, in collaborazione con le Fondazioni ITS Academy del territorio, per far conoscere a giovani e adulti i percorsi di alta formazione tecnica post diploma in partenza in autunno su tutto il territorio regionale.

I percorsi post diploma offerti dagli ITS – Istituti Tecnologici Superiori rappresentano un’opportunità formativa ad alta specializzazione nei settori chiave dello sviluppo regionale e nazionale e costituiscono una valida alternativa ai percorsi universitari per i giovani in uscita dalla scuola secondaria superiore, adulti diplomati o per quanti vogliano riqualificarsi in un settore professionale diverso da quello di provenienza.

I corsi, di durata biennale, comprendono attività teorica, pratica e di laboratorio e sono costruiti sulla base delle specifiche esigenze di innovazione e di personale specializzato da parte delle imprese.

Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda e il corpo docente proviene per almeno il 70% dal mondo del lavoro.

Grazie al loro stretto legame con il mondo produttivo, i percorsi formativi degli ITS consentono di acquisire le competenze necessarie per inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro e registrano un tasso di occupazione pari in Veneto all’85%.

La nuova edizione di IncontraFormazione ITS prevede un ciclo di 8 incontri online, ognuno dedicato a una specifica Fondazione ITS, secondo il seguente calendario:

lunedì 5 settembre ore 15.00 – ITS Academy Agroalimentare Veneto (agrifood, agribusiness, agritech)

(agrifood, agribusiness, agritech) lunedì 5 settembre ore 17.00 – ITS Academy LAST (logistica, ambiente, sostenibilità, trasporto)

(logistica, ambiente, sostenibilità, trasporto) martedì 6 settembre ore 15.00 – ITS Academy Marco Polo (logistica e trasporto ferroviario)

(logistica e trasporto ferroviario) martedì 6 settembre ore 16.00 – ITS RED Academy (efficienza energetica e tecnologie per il Made in Italy)

(efficienza energetica e tecnologie per il Made in Italy) martedì 6 settembre ore 17.00 – ITS Academy Meccatronico Veneto (innovazione di processi e prodotti, automazione, informatica, industria 4.0)

(innovazione di processi e prodotti, automazione, informatica, industria 4.0) mercoledì 7 settembre ore 15.00 – ITS Academy Turismo Veneto (turismo, wellness, food&wine, mountain, digital 4.0)

(turismo, wellness, food&wine, mountain, digital 4.0) mercoledì 7 settembre ore 16.00 – ITS Digital Academy “Mario Volpato” (tecnologie dell’informazione e della comunicazione)

(tecnologie dell’informazione e della comunicazione) mercoledì 7 settembre ore 17.00 – ITS Fashion Academy COSMO(ricerca e sviluppo pelle, abbigliamento active, maglieria, occhialeria, calzature, sostenibilità moda, video content creator).

Gli incontri

sono aperti a tutti coloro che sono in possesso di un diploma di scuola superiore. Per partecipare è necessario compilare il modulo di adesione online alla pagina bit.ly/incontraformazione-its-2022 entro il 28 agosto, indicando gli incontri di interesse. Una volta compilato il modulo, si riceverà una mail di conferma e successivamente il link di accesso e le istruzioni operative per partecipare.

Maggiori informazioni sugli ITS Academy sono disponibili alla pagina dedicata di ClicLavoro Veneto www.cliclavoroveneto.it/its-academy e sul portale itsacademy-veneto.com.

Venezia, 23 agosto 2022