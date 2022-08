Valli del Pasubio: omaggio a Ennio Morricone

Compagnia di danza Naturalis Labor – Visioni di danza 2022

Cambio di location causa maltempo dello spettacolo Omaggio a Ennio Morricone: da Forte Maso lo spettacolo trasloca nel bellissimo e intimo Teatro San Sebastiano di Valli del Pasubio, venerdì 19 agosto alle ore 18,30.

L’originale organico del gruppo, violino, viola, violoncello, bandoneòn-accordeòn, rilegge i successi del grande compositore, con nuovi arrangiamenti e sonorità inedite.

Due eccezioni completeranno il programma musicale. “Vuelvo al sur” di Astor Piazzolla, tratto dal film “Sur” e “Mare d’Aral” di Valendei, una composizione originale dedicata al maestro Morricone.

Per informazioni e prenotazioni

visionididanza@gmail.com

​Teatro San Sebastiano

si trova in via Roma 56 in centro a Valli. Parcheggi comodi antistanti il Municipio e nelle vie limitrofe.

www.visionididanza.org

PROGRAMMA DEL CONCERTO

> Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (tema)

> La Califfa (tema)

> Metti una sera a cena (tema)

> Valendei, Mare d’Aral

> Nuovo cinema Paradiso (tema)

> Il mio nome è nessuno (tema)

> Mille echi (la Piovra)

> A. Piazzolla, Vuelvo al sur (film “Sur”)

> Suite Sergio Leone

​Arrangiamenti Marco Fabbri

Violino Eugenio Gargiola

Viola Christian Serazzi

Violoncello Massimo Repellini

Bandoneòn-accordeòn Marco Fabbri ​

​Le immagini sono parte della nostra vita, la musica è parte della nostra vita, immagini e musica si fondono nella settima arte, il cinema. Imago quartet propone un tributo a Ennio Morricone.

Sei danzatori, alimentati dal respiro del pubblico, si adagiano su un luogo che non è semplicemente scenario ma è piuttosto spazio della quotidianità.

Fili di sentimenti, eventi inevitabili, incontri complessi si intrecciano per costruire la trama irregolare dell’esperienza quella che il tempo compatta e calcifica per ergere le mura della civiltà