Valeria Porelli: qualche precisazione

In tanti anni di impegno in politica e nelle istituzioni

non ho mai visto uno schieramento cosI palese dell’opposizione in favore di un assessore di quella che dovrebbe essere la controparte, la maggioranza. ll riferimento e ovviamente al caso della revoca di Matteo Tosetto dal sud ruolo di assessore al servizi sociali della giunta di Francesco Rucco a Vicenza.

Sia Tosetto sia i consiglieri del Centrosinistra sanno bene quail sono le regole del gioco e far passare questo episodio come un atto di cattiva politica e raccontare un facile vittimismo di un assessore che cade per colpa di Rucco o dei partiti rasenta l’ipocrisia.

Pertanto, vale la pena di fare qualche precisazione.

In primo luogo, l’adesione del Sindaco Rucco all’ appello gid firmato da tantissimi altri primi cittadini italiani per chiedere a Mario Draghi di proseguire con ii sud governo non c’entra nulla con la revoca di Tosetto.

Semmai, al contrario, la firma di Rucco certifica la sua indipendenza dai partiti che Io sostengono e che in Parlamento Io hanno fatto cadere.

In secondo luogo, la scelta consapevole di Tosetto di uscire dal perimetro della maggioranza e ii sud pervicace rifiuto di palesare la posizione nei confronti del Sindaco che lo aveva nominato e della maggioranza che lo ha sempre sostenuto, dimostra la volontd di mantenere una distanza dalla maggioranza al solo fine di indebolirla e fare ii gioco dei tradizionali avversari politici del centrodestra.

Altro punto che va messo in chiaro

e che un assessorato non va mai personalizzato perchè non e una proprietà privata del vertice, ma piuttosto un ruolo in cui l’assessore e al servizio di un progetto, quello che nel 2018 ha fatto vincere le elezioni alla coalizione di centro destra guidata da Francesco Rucco.

L’eccessiva personalizzazione dei ruoli istituzionali ha gid provocato danni nel passato e non vorremmo ripeterli.

Un’ultima considerazione merita di essere fatta sui futuro.

In una stagione che precede di poco l’appuntamento con ii rinnovo ‘dell’amministrazione di Vicenza, in campo in cui si muove il centrodestra insieme al civici di Rucco e definito e può essere allargato, ma non può essere confuso con progetti personali o alternativi.

E poichè il tempo e sempre galantuomo

siamo certi che la città, più che gli addetti al lavori che quasi sempre fanno il gioco delle parti, saprà giudicare e distinguere fra chi in buona fede palesa la sua posizione e chi la usa per una malintesa concezione della politica che prima di essere ascensore sociale e servizio civico.

Displace per questi titoli di coda nella vicenda dell’ex assessore, ma la responsabilitd della fine di questo film non e dei partiti di centrodestra, nè di Rucco o dei suoi civici.

E’ di Tosetto che, consapevolmente o no, si e fatto strumento di chi lui stesso ha, perlomeno formalmente, combattuto in 26 anni di campagne elettorali.

Valeria Porelli, 11 agosto 2022